Disciplinski postopek proti proticepilski učiteljici

Razlog naj bi bil, da ne izpolnjuje nobenega od pogojev PCT, ki so obvezni za delo v šolskem prostoru

Proti proticepilski učiteljici na Osnovni šoli Franca Rozmana - Staneta Maribor so uvedli disciplinski postopek, poroča spletni Večer. Razlog naj bi bil, da ne izpolnjuje nobenega od pogojev preboleli, cepljeni, testirani (PCT), ki so obvezni za delo v šolskem prostoru.

Minuli konec tedna je zaokrožil video učiteljice, v katerem nagovarja starše, naj otroci ne hodijo več v šolo, ker je ta režimska in fašistična, v njej da celo obsevajo, in opozarja, da bodo v šoli otroke "prisilno injicirali s strupenim zvarkom". Tudi sicer učiteljica nasprotuje ukrepom za preprečevanje širjenja novega koronavirusa in sodeluje v proticepilskem Gibanju OPS (Osveščeni prebivalci Slovenije).

Njeno razmišljanje in objave na socialnih omrežjih, so zasledili tudi starši omenjene šole, odzvala se je tudi ravnateljica Katja Pregl. "Zaposlena od sprejetja odloka, kjer so morali zaposleni izpolnjevati PCT pogoj, ni v naši delovni sredini. Zoper njo je skladno z določili delovnopravne zakonodaje trenutno v teku postopek, zato zadeve med samim trajanjem tega postopka žal ne moremo komentirati," je ravnateljica obvestila starše.

Iz okrožnice ministrstva za izobraževanje izhaja, da neupravičena odklonitev testiranja predstavlja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja in delodajalec lahko v skrajnem primeru kršilca tudi odpusti. Na OŠ Franca Rozmana - Staneta tako sledijo predvidenim postopkom. Vodstvo šole je učiteljico dvakrat pozvalo, naj se udeleži testiranja, pa se ga ni, zato ji je bila izrečena prepoved opravljanja dela zaradi nespoštovanja odloka. Povabljena je na razgovor in če pogojev iz odloka ne bo izpolnjevala, bo sledila odpoved iz krivdnih razlogov, še piše Večer.