Hojs: »Morda bomo že v četrtek razpravljali o tem, ali je potrebno še bolj zaostriti PCT pogoje«

Minister za notranje zadeve ne izključuje možnosti dodatnih zaostritev ukrepov

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve v tretji Janševi vladi

© Borut Krajnc

Notranji minister Aleš Hojs je ob robu današnjega obiska savinjske regije ugotavljal, da so zadnji veljavni ukrepi po njegovem "pripomogli k temu, da se ljudje bolj množično odločajo za cepljenje". A glede na vnovično alarmantno visoko število novih okužb v ponedeljek ne izključuje možnosti dodatnih zaostritev ukrepov, morda že na četrtkovi seji vlade.

"Morda bomo že v četrtek na vladi zopet razpravljali o tem, ali je morda potrebno še bolj zaostriti PCT pogoje," je ob obisku Policijske uprave Celje dejal Hojs. Dodal pa je, da po drugi strani nihče od ministrov ne želi in ne zagovarja kakršnegakoli zapiranja: "Ljudje se imajo možnost brezplačno cepiti in se lahko proti bolezni zaščitijo."

"Ljudje se imajo možnost brezplačno cepiti in se lahko proti bolezni zaščitijo."



Aleš Hojs,

minister za notranje zadeve RS

V zvezi z obvladovanjem migracij je Hojs dejal, da so v zaključni fazi podpisa pogodbe za postavitev novih več deset kilometrov ograje na južni meji. Računa, da jih bodo začeli postavljati v roku dveh do treh tednov.

Ob tem je dodal, da podatki obveščevalcev po njegovem sicer "ne kažejo na večji migrantski val zaradi novonastalih razmer v Afganistanu". To je po njegovih besedah tudi posledica dejstva, da so notranji ministri EU sprejeli odločitev, da vrat niso na široko odprli, pač pa bo "Evropa pomagala le tistim, ki pomoč potrebujejo, torej ranljivim skupinam, ženskam in otrokom".