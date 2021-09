Duševno zdravje ni bila prioriteta odločevalcev

Varuh človekovih pravic je pod drobnogled vzel dostop do storitev duševnega zdravja v času epidemije

Na seji sveta varuha človekovih pravic so razpravljali o duševnem zdravju kot eni izmed človekovih pravic. Pri varuhu so pod drobnogled vzeli dostop do storitev duševnega zdravja v času epidemije. "Zaključki analize še niso povsem oblikovani, mogoče pa je reči, da duševno zdravje ni bila prioriteta odločevalcev, "ugotavlja varuh Peter Svetina.

Ugotovljeno je še bilo, da je zdravstvena obravnava duševnega zdravja mestoma zastala, z izjemo nujnih primerov, v primeru pedopsihiatrije pa so se pojavile težave, so pri varuhu zapisali v sporočilu za javnost.

Varuh je zaskrbljen nad poročili o premajhnih in okrnjenih kapacitetah na pedopsihiatričnih oddelkih univerzitetnih kliničnih centrov v Ljubljani in Mariboru ter o krčenju kapacitet zaradi zagotavljanja prostora za covidne bolnike.

Varuh razume, da epidemija covida-19 zahteva določene prilagoditve in omejitve tudi pri zagotavljanju zdravstvene obravnave, vendar meni, da tovrstne prilagoditve nikakor ne smejo povzročati nevarnosti za življenja otrok in mladostnikov, ki bodisi ne dobijo ustrezne obravnave ali pa so nameščeni v bolnišnice za odrasle, kamor nikakor ne sodijo.

Varuh je zato ministrstvo za zdravje pozval, da nemudoma pristopi k zagotavljanju zadostnih kapacitet pedopsihiatričnih oddelkov in tako zaščiti zdravje in življenje otrok.

Na seji so se strinjali, da mora biti duševno zdravje prebivalstva, posebej pa otrok prioriteta.

Varuha skrbi pomanjkanje strokovnjakov na področju pedopsihiatrije in klinične psihologije ter že leta trajajoča huda preobremenjenost in kritično pomanjkanje sodnih izvedencev klinične psihologije.

Pričakuje konkretne predloge ministrstva za pravosodje za izboljšanje stanja. Opozarja tudi, da psihoterapevtska dejavnost v Sloveniji še vedno ni zakonsko urejena. Na ministrstvo za zdravje apelira že vrsto let, naj pripravi zakonsko ureditev. Nazadnje mu je pisal leni, odgovora pa kljub trem posredovanim urgencam še ni prejel, so navedli.

Varuh je člane sveta seznanil s premiki pri nameščanju oseb z motnjami v duševnem zdravju na varovane oddelke posebnih socialnovarstvenih zavodov. Opozoril je še na problematiko odločanja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v primerih zavarovancev s težavami v duševnem zdravju.

Na seji so se strinjali, da mora biti duševno zdravje prebivalstva, posebej pa otrok prioriteta.