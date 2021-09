Papež: »Cerkev bi morala opustiti skrb sama zase in se posvetiti realnemu življenju ljudi«

Papež Frančišek si želi pravičnejšega sveta in meni, da ne sme biti nihče stigmatiziran ali diskriminiran, prihodnost pa naj zaznamuje resen boj proti korupciji in pravica do zaposlitve

Papež Frančišek je včeraj s srečanjem s predsednico Zuzano Čaputovo začel uradni obisk na Slovaškem. Pozval je k bratstvu in solidarnosti, ki naj presega meje v Evropi, ki stoji pred nalogo okrevanja gospodarstva, oslabljenega zaradi pandemije covida-19.

Frančišek je na Slovaško v nedeljo dopotoval iz Budimpešte, kjer se je udeležil zaključka Mednarodnega evharističnega kongresa in se srečal tudi z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom.

Včeraj ga je v Bratislavi že zjutraj sprejela slovaška predsednica Zuzana Čaputova, v predsedniški palači pa je nato tudi nagovoril predstavnike političnega in družbenega življenja v državi.

Poudaril je velik pomen bratstva, ki da je toliko bolj nujno, ko se po težkih mesecih pandemije s podporo Evropske unije naznanja težko pričakovana gospodarska obnova.

Zgodovino Slovaške je Frančišek povzel kot "sporočilo miru" in kot primer navedel rojstvo ločenih držav Češke in Slovaške, ki je potekalo brez konfliktov.

"Ta država mora znova potrditi sporočilo integracije in miru, Evropa pa se mora izkazati s solidarnostjo, ki naj jo s preseganjem meja znova popelje v središče zgodovine," je pozval papež.

Izrazil je prepričanje, da se v popolnoma povezanem svetu nihče, niti kot posameznik niti kot država, ne more osamiti, kar da je pomembna lekcija pandemije.

Po njej si papež želi pravičnejšega sveta in meni, da ne sme biti nihče stigmatiziran ali diskriminiran, prihodnost pa naj zaznamuje resen boj proti korupciji in pravica do zaposlitve.

Slovake je pozval, naj ne zaidejo v drugo ideologijo, "izpraznjeno smisla", individualizem, še piše AFP.

Po obisku predsedniške palače se je Frančišek v katedrali sv. Martina in sedežu bratislavske nadškofije srečal s škofi, duhovniki, redovniki, redovnicami, bogoslovci in drugimi. Pozval jih je, naj spet prisluhnejo ljudem. Cerkev bi po njegovih besedah morala opustiti skrb sama zase in se namesto tega posvetiti "realnemu življenju ljudi", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Popoldne je Frančišek v slovaški prestolnici obiskal center Betlehem, ki ga že več kot 20 let vodijo misijonarke ljubezni.

Nato se je v starem mestnem jedru na mestu, kjer je nekoč stala sinagoga, sestal s predstavniki judovske skupnosti. Sinagogo so leta 1969 porušile tedanje komunistične oblasti, da so naredili prostor za most čez Donavo.

Spomnil se je na čas med drugo svetovno vojno na Slovaškem, ko je državo vodil katoliški duhovnik Jozef Tiso, ki je podpisal zakone, uperjene proti judom in dovoljeval njihove deportacije. Papež Tisa ni omenil z imenom. V holokavstu je umrlo več kot 100.000 slovaških judov.

"Tu je bilo oskrunjeno Božje ime," je povedal in dodal, da ob tem občuti sram. "Združimo se v obsodbi vsakršnega nasilja in vseh oblik antisemitizma," je pozval papež po poročanju AFP.

Obisk bo danes zaključil z mašo in nagovorom v znanem Marijinem romarskem središču Šaštin na križišču Slovaške, Češke in Avstrije.

