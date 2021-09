Veleposlanik ni dobrodošel v parlamentu

Vodstvo britanskega parlamenta je odpovedalo obisk novega kitajskega veleposlanika v Veliki Britaniji Zheng Zeguanga

Vodstvo britanskega parlamenta je v torek odpovedalo obisk novega kitajskega veleposlanika v Veliki Britaniji Zheng Zeguanga. Veleposlanik naj bi danes nagovoril skupino članov britanskega predstavniškega doma in lordske zbornice, ki si prizadevajo za spodbujanje odnosov med Združenim kraljestvom in Kitajsko.

Skupina poslancev je temu nasprotovala. Britanski poslanec Iain Duncan Smith, eden od devetih britanskih poslancev in posameznikov, za katere je Kitajska uvedla sankcije, ker nasprotujejo politiki kitajske komunistične partije, predvsem glede Ujgurov v kitajski regiji Xinjiang na severozahodu države, je menil, da bi bil obisk vreden obsojanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med sankcijami, ki jih je Kitajska marca sprejela za britanske poslance in njihove družinske člane, je prepoved potovanja na celinsko Kitajsko ali v nekdanjo britansko kolonijo Hongkong.

Kitajska je sankcije proti britanskim poslancem sprejela kmalu po tem, ko je Velika Britanija - skupaj z ZDA, Kanado in Evropsko unijo - uvedla sankcije proti predstavnikom Kitajske, ki so odgovorni za kršitve človekovih pravic v Xinjiangu.

Duncan Smith in še drugi poslanci na seznamu sankcij so pisali predsedniku spodnjega doma britanskega parlamenta Lindsayju Hoyleu in zahtevali, naj Zhengu prepreči govor v prostorih parlamenta. Menili so tudi, da bi bil obisk kitajskega veleposlanika v tem trenutku žalitev parlamenta.

Hoyle se je odzval na zahtevo poslancev in najprej opozoril, da se redno srečuje z veleposlaniki z vsega sveta za poglobitev stikov s poslanci, a hkrati dodal, da se mu zdi neprimerno, da bi se kitajski veleposlanik sestal z britanskimi poslanci na njihovem delovnem mestu, saj je njegova država uvedla sankcije proti nekaterim poslancem.

"Če bi bile sankcije odpravljene, to seveda ne bi bilo vprašanje. Ne pravim, da sestanka ne more biti, pravim, da ne more potekati tukaj, medtem ko te sankcije še veljajo," je še dejal Hoyle. Podobno je menil tudi predsednik lordske zbornice John McFall.

Tiskovni predstavnik kitajskega veleposlaništva je v odzivu dejal, da mora britanska stran določiti datum in kraj srečanja, a je hkrati ocenil, da gre za "prezira vredno in strahopetno dejanje nekaterih posameznikov v britanskem parlamentu, da bi ovirali običajno izmenjavo in sodelovanje med Kitajsko in Veliko Britanijo".

