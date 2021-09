Zaporne kazni za veteranske borce za demokracijo

Vsi so lani sodelovali na nedovoljeni spominski slovesnosti ob obletnici pokola na Trgu nebeškega miru v Pekingu

V Hongkongu so danes na zaporne kazni od šest do deset mesecev obsodili devet veteranskih borcev za demokracijo. Še trije so dobili pogojne kazni. Vsi so lani sodelovali na nedovoljeni spominski slovesnosti ob obletnici pokola na Trgu nebeškega miru v Pekingu. Vsi so bili obtoženi nedovoljenega zbiranja ali spodbujanja drugih k temu.

Današnje obsodbe so v Hongkongu izrekli teden dni po tem, ko so vodilne predstavnike skupine, ki stoji za vsakoletnimi spominskimi slovesnostmi, ločeno obtožili spodbujanja k prevratu po policijski raciji v mestnem muzeju, ki je posvečenem pokolu na pekinškem trgu leta 1989.

Hongkonško zavezništvo je doslej v zadnjih treh desetletjih organiziralo bedenje v spomin na žrtve pokola. Bedenje ob obletnici je veljalo za enega od najvidnejših simbolov politične svobode Hongkonga, a so v zadnjih dveh letih oblasti dogodek ob obletnici na dan 4. junija prepovedale in kot razlog navedle pandemijo covida-19 ter varnostne razloge.

Nekdanjega podpredsednika Hongkonškega zavezništva Alberta Hoja so danes obsodili na 10 mesecev zapora zaradi hujskanja ter šest mesecev zaradi sodelovanja na spominski slovesnosti. Kazen bo prestajal sočasno z 18-mesečno zaporno kazen, ki jo že prestaja zaradi drugih primerov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupno je zaradi lanskoletnih spominskih slovesnosti obtoženih 26 aktivistov iz celotnega političnega spektra Hongkonga. Novembra naj bi se začel sodni proces proti še zadnjim osmih obtoženim, ki krivdo zanikajo.

urVY2u6BNv4