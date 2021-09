V Nemčiji tik pred volitvami neodločenih kar 40 odstotkov volivcev

Javnomnenjska anketa je pokazala, da manj kot dva tedna pred nemškimi parlamentarnimi volitvami številni volivci še vedno ne vedo, koga bodo volili

Angela Merkel

© Vasileios Filis / Flickr

Manj kot dva tedna pred nemškimi parlamentarnimi volitvami številni volivci še vedno ne vedo, koga bodo volili, je pokazala anketa, objavljena danes v časniku Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Le 60 odstotkov tistih, ki so se odločili, da bodo šli na volitve, že ve, koga bodo volili.

Pred štirimi leti je 65 odstotkov vprašanih vedelo, koga bodo volili na volitvah dva tedna kasneje, leta 2013 pa 76, poroča FAZ.

Kot najpomembnejši razlog za to, da se še niso odločili, koga bodo volili, jih je 63 odstotkov navedlo, da jih ni prepričal nobeden od kanclerskih kandidatov.

Vprašani v raziskavi inštituta Allensbach, v kateri je med 1. in 7. septembrom sodelovalo 1258 ljudi, imajo tudi večinoma negativno mnenje o strankah. 56 odstotkov jih meni, da jih nobena od strank ne predstavlja dovolj dobro.

Največ sodelujočih zavrača koalicijo socialdemokratov (SPD), Zelenih in Levice, in sicer 43 odstotkov. Ponovnemu oblikovanju velike koalicije konservativne unije (CDU/CSU) in SPD nasprotuje 21 odstotkov vprašanih. Najmanjšega nasprotovanja med osmimi možnostmi pa je deležna morebitna koalicija CDU/CSU, SPD in liberalcev (FDP). Nasprotuje ji 17 odstotkov vprašanih.

Kljub pandemiji covida-19 je mogoče, zahvaljujoč možnosti glasovanja po pošti, pričakovati visoko volilno udeležbo. Glede na raziskavo namerava voliti 87 odstotkov volilnih upravičencev, 72 odstotkov jih bo zagotovo volilo.

