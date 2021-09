Nove aretacije v povezavi z umorom novinarke

Policija na Severnem Irskem je danes v povezavi z umorom novinarke Lyre McKee aretirala štiri moške

Grafit v Belfastu, ki ga je umorjeni novinarki posvetila umetnica Emma Blake

Policija na Severnem Irskem je danes v povezavi z umorom novinarke Lyre McKee aretirala štiri moške. Aretirali so jih v mestu Londonderry, kjer je bila novinarka leta 2019 ubita.

Policisti so aretirali moške, stare 19, 20, 21 in 33 let. Prepeljali so jih na policijsko postajo v Belfastu, kjer jih bodo kasneje zaslišali, so sporočili s severnoirske policije po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Te aretacije so vrhunec dvoletne temeljite preiskave umora Lyre McKee in dogodkov pred tem," je povedal policijski komisar Jason Murphy.

29-letna novinarka in pisateljica je bila ubita med izgredi v Londonderryju. V spopadih med republikanci in policijo je bila ustreljena v glavo. Do nemirov in terorističnega incidenta, kot je smrt novinarke označila policija, je prišlo pred velikonočnim koncem tedna, ko republikanci, ki nasprotujejo britanski navzočnosti na Severnem Irskem, tradicionalno obeležujejo obletnico velikonočne vstaje leta 1916.

Odgovornost za smrt novinarke je prevzela odpadniška republikanska skrajna skupina Nova Ira, ki nasprotuje mirovnemu procesu v pokrajini, pri čemer je to dejanje obžalovala in krivdo pripisala policiji.

V povezavi s tem primerom so aretirali že več ljudi. Februarja lani so 52-letnega Paula McIntyreja obtožili umora.