Vrhovno sodišče zavrnilo zahtevo Janeza Janše

Revizije sodne odločitve v tožbi Eugenije Carl zoper predsednika vlade zaradi razžalitve ne bo

Janeza Janšo pogosto vabijo na sodišle, a pride le, ko ima čas ...

© Borut Krajnc

Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo premierja Janeza Janše za revizijo sodne odločitve v tožbi Eugenije Carl zoper njega zaradi razžalitve. Sodni senat je v zavrniti revizije poudaril, da "uporaba Twitterja nikomur ne podeljuje neomejene pravice sporočanja" ter da je "podajanje vrednostnih sodb omejeno z (ne)obstojem zadostne dejanske podlage".

Novinarka Televizije Slovenija Eugenija Carl je od premiera Janše s tožbo zahtevala odškodnino zaradi duševnih bolečin in razžalitve zaradi Janševega žaljivega tvita na njen račun. Prvostopenjsko sodišče ji je prisodilo odškodnino. Janša se je obrnil tudi na vrhovno sodišče z zahtevo za revizijo postopka.

"15. september je dan za zmage. Ne samo Primorska, razlog za praznovanje ima tudi kultura komuniciranja."



Eugenija Carl,

novinarka TV Slovenija

Vrhovno sodišče je v odločitvi o zadevi med drugim opozorilo, da je podajanje vrednostnih sodb na Twitterju "omejeno z (ne)obstojem prepričljive in trdne dejanske podlage. V nasprotnem so lahko zapisi na TWitterju izrečeni izključno z namenom sramotitve in očrnitve posameznika".

Namen sprejete odločitve ni v tem, da bi posegala v jedro toženčeve svobode izražanja ali v intimni občutek tretjih oseb glede njihovega svobodnega (političnega) izražanja prek spleta, so poudarili vrhovni sodniki.

Eugenija Carl, novinarka TV Slovenija

© Uroš Abram

"Prav tako sporočilo sodbe v obravnavani zadevi ni v tem, da toženec ne bi smel kritizirati osrednjega nacionalnega medija ali izreči mnenja o tožničini (ne)pristranskosti, ali da bi se moral vesti spodobno in politično korektno in da bi moral biti njegov diskurz argumentiran. Gre za to, da je bilo razmerje med tožničino osebnostno sfero in toženčevo svobodo izražanja porušeno do take mere, da to utemeljuje poseg v svobodo izražanja slednjega," med drugim v sodbi ugotavlja vrhovno sodišče.

"Ne glede na omenjeno jedro presoje v obravnavani zadevi ima dejstvo, da je toženec širil mnenje o tožnici - novinarki, pomembno težo. Pojem časti in dobrega imena je namreč večplasten. V njem se prepletata zavest o lastni vrednosti (notranja, subjektivna čast) in spoštovanje človeka v družbi, njegova veljava v očeh drugih ljudi (zunanja, objektivna čast). Zunanja čast zajema človekovo delovanje v vsej njegovi celovitosti, tudi v poklicnem delovanju. S tem, ko ji z uporabo grobih besednih figur odreka odlike, ki so bit novinarskega dela, toženec tožnico razvrednoti kot novinarko in ji jemlje veljavo v očeh drugih, spričo uporabljenega seksističnega podtona pa tudi kot žensko, s čimer je bil porušen njen notranji mir," je še ugotovil senat vrhovnega sodišča.

V tej zadevi je odločal sodni senat, ki so ga sestavljali vrhovni sodnici in sodniki Jan Zobec kot predsednik ter Nina Betetto, Mateja Končina Peternel, Vladimir Horvat in Tomaž Pavčnik kot člani. Odločitev je bila sprejeta z večino glasov, so sporočili z vrhovnega sodišča.

"15. 9. je dan za zmage. Ne samo Primorska, razlog za praznovanje ima tudi kultura komuniciranja," je v odzivu na odločitev vrhovnega sodišča na Facebooku zapisala Eugenija Carl.