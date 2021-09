VIDEO: Policija na protestih proti uveljavitvi pogojev PCT uporabila solzivec in vodni top

V Ljubljani se je na Trgu republike zbralo 8.000 ljudi

Na protestnem shodu proti uveljavitvi pogojev PCT v Ljubljani je prišlo do incidentov. Potem ko se je množica približala vhodu v parlament in je v poslopje priletelo nekaj pirotehnike, je policija ljudi pregnala s solzivcem, aktivirala pa je tudi vodni top.

Na ljubljanskem Trgu republike se je danes po ocenah policijske uprave Ljubljana na protestnem shodu proti uveljavitvi pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani) zbralo okoli 8000 ljudi. Čeprav so organizatorji pozivali k mirnemu shodu, je med protestom najprej nekdo od protestnikov vrgel steklenico proti enemu od policistov, ki je varoval shod, a ga k sreči zgrešil. Množica se je tudi približala vhodu v parlamentarno stavbo. Policija pa je še okrepila svojo prisotnost in zavarovala vhod.

Nekajkrat je prišlo do stopnjevanja napetosti, zbrani so skandirali nekatera navijaška gesla, v poslopje parlamenta so protestniki usmerili tudi nekaj pirotehnike, množico je preletaval policijski helikopter.

Nekaj po 20. uri je policija uporabila solzivec in udeleženci shoda so se bili primorani umakniti izpred parlamenta in so se razkropili po ljubljanskih ulicah. Pozneje pa se jih je nekaj vrnilo na ploščad pred parlamentom in proti policiji so začela leteti pirotehnična sredstva. Policija je aktivirala še vodni top, skupina udeležencev shoda pa je nanj in na policiste začela metati različne predmete, glede na pričevanje enega od udeležencev celo granitne kocke. Te je bilo videti po cesti in ob zelenih površinah pred DZ.

Okoli 21. ure je policija prek megafona ljudem sporočila, da je shod razpuščen in zahtevala, da se umaknejo do Prešernove na eni ali do Slovenske ceste na drugi strani.

S policijske uprave Ljubljana so sporočili, da je na shodu "prišlo do množične kršitve javnega reda in miru, kjer so protestniki v policiste in stavbo DZ metali steklenice, granitne kocke in pirotehniko, zato je bil shod s strani policije razpuščen".

"Osebe so bile večkrat pozvane, naj zapustijo Trg republike, vendar tega ukaza niso upoštevale, zato so policisti množico s Trga republike razgnali. Posamezne skupine so se nato na območju centra Ljubljane uprle in niso upoštevale ukazov policije, naj se razidejo, prav tako je prišlo do napadov na policiste, v katere so posamezniki metali granitne kocke in druge predmete, ter uporabljali pirotehniko," so navedli na ljubljanski policijski upravi.

Dodali so, da policijska intervencija še poteka in da poskuša policija v širši okolici središča mesta razgnati posamezne skupine. Zoper osebe, ki na Šubičevi cesti niso upoštevale ukazov, naj se razidejo, je bil uporabljen tudi vodni top.

Generalni direktor policije Anton Olaj je na Twitterju pozval k strpnosti in zapisal, da je "nasilje na protestih nedopustno".

Na protestu so bili sicer kritični do zahtevanih pogojev PCT za opravljanje in uporabo tako rekoč vseh dejavnosti. Kritični so bili do vlade in aktualnega sklica državnega zbora, ki da ne uživata več zaupanja ljudi, zato so jih med skandiranjem pozvali k odstopu. "Hočemo nazaj svoje življenje, hočemo svobodo," je bilo slišati na protestu.

mdPv0ZXM4O0

aqb0xH99KZs

Dagg8RhMXGM

Yi4xtDvbe4Q