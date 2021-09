Janša: »V 20 letih, ko sem imel čas, sem igral golf s praktično vsemi, ki so takrat golf igrali v Sloveniji«

Predsednik vlade trdi, da igranje golfa nima nikakršne zveze z nobenimi posli

Premier Janez Janša je ob objavah fotografij njegovega dopustovanja z lobistom Božom Dimnikom in poslovnežem Andrejem Marčičem za Planet TV dejal, da "z gospodoma ni nikoli sklepal nobenih poslov". Kot je dodal, je golf igral "tudi z direktorjem in uredniki POP TV, z mnogimi ljudmi, in to nima nikakršne zveze z nobenimi posli".

"Jaz sem v dvajsetih letih, ko sem imel čas, igral golf s praktično vsemi, ki so takrat golf igrali v Sloveniji, tudi z omenjenima gospodoma," je povedal Janša za Planet TV glede fotografij njegovega druženja s poslovnežema Marčičem in Dimnikom, ki jih je objavil POP TV.

"Z gospodoma, ki jih omenjate, nisem nikoli sklepal nobenih poslov," je še dodal Janša.

Mediji so namreč poročali najprej o tem, da je omenjena trojica skupaj igrala golf, po odzivih, v katerih je Marčič dejal, da so se srečevali le naključno, pa so pred dnevi objavili tudi fotografije, na kateri sta Dimnik in Janša med dopustovanjem na Marčičevi jahti leta 2016.

Marčičevo podjetje Integralis se je sicer lani jeseni po poročanju medijev prijavilo na dva razpisa generalnega sekretariata vlade za celovito prenovo podatkovnega centra in njegovo nadgradnjo. Te posle so tedaj med drugim problematizirali poslanci iz opozicijskih vrst na seji komisije za nadzor javnih financ.

Ali je takšno prijateljevanje med Janšo in Dimnikom sploh dovoljeno, pa bo po poročanju medijev v nadaljevanju preverila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

KPK je na predlog Komisije DZ za nadzor javnih financ sicer že preverjala, ali je Janša v obdobju, ko je bil funkcionar, prijavil stike s predstavniki, lastniki ali lobisti podjetij, ki so med večjimi dobavitelji javnim zdravstvenim zavodom in drugim proračunskim porabnikom. KPK takrat v pregledu lobističnih stikov ni odkrila nepravilnosti, a so pod drobnogled vzeli le zadnjih 10 let.

V luči teh razkritij bo KPK po besedah vodje službe za nadzor Katje Mihelič Sušnik preverila tudi ostala dejstva, ki bi kakorkoli nakazovala na sum nepravilnosti. Zato je komisija že uvedla tudi predhodni preizkus v tej zadevi. Če bodo ugotovili sum kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, bodo uvedli preiskavo, v nasprotnem primeru bo postopek ustavljen.

Predsednik KPK Robert Šumi je za TV Slovenija dodatno dejal, da o srečanjih z objavljenih fotografij niso bili obveščeni, saj niso bili prijavljeni lobistični stiki. Je pa naredil ločnico med lobističnimi in zasebnimi stiki. Lobiranec je tisti, ki je odgovoren, da prepozna tak stik, je dejal.

Ob tem je izpostavil odgovornost nosilcev javnih funkcij v državi, da se zavedajo odgovornosti, ki jo imajo, da ravnajo transparentno in ne puščajo dvomov, ter da ne mešajo javnega in zasebnega interesa.

Višje kot je nekdo po funkciji, bolj je izpostavljen, v tem primeru je predsednik vlade zelo visoko, in zato je potrebno, da se ravna tako, da ni sence dvoma, če do njega pride, pa je treba tega takoj pojasniti, je dejal Šumi na Odmevih. Hkrati je opozoril, da fotografija še ni dokaz tega, važna je vsebina pogovorov.

Iz vrst opozicije so se v torek odzvali kritično in pozivali Janšo k odgovorom, pristojne institucije pa k preiskavi.