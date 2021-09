Počivalškovi konji morajo »delati denar«

Pravo delo po kriterijih ministra za gospodarstvo

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek brez dvoma trpi zaradi neverjetne obsesije, svoj resor vidi kot sfero čistega ustvarjanja denarja. Že nekajkrat se je nesramno obregnil med takšne, ki premalo delajo, najraje ob kulturnike, češ »Kdor ne dela, naj ne jé«. Vendar svoj brutalni kapitalistični pogled usmerja le v neposredno produkcijo profita, kolikor se ta hitro izraža v denarju, čemur mora biti podrejeno prav vse, zato se zahteva, da tudi konji delajo denar, ne le kulturniki:

Lipica je naš biser in seveda moram tak zaklad preudarno razvijati ter pri tem paziti na kulturno in naravno dediščino. Vendar sem trdnega mnenja, da morata tudi kultura in konji delati denar.

Zanimiva je njegova ošabna prvoosebna posvojitev »moram tak zaklad preudarno razvijati«, kot da bi bil zasebni lastnik Lipice kar on sam. Kontrast med »paziti na kulturno in naravno dediščino« in »delati denar« pa nam pove, da se minister do neke mere zaveda nuje državne pomoči, a ji želi oporekati.

Človekov odnos do narave kot lastnine je v takšni perspektivi odnos lastnika, ki od nje, v tem primeru od konjev, zahteva uporabno vrednost. Na podoben način jo je Počivalšek že od lenih kulturnih delavcev, ker niti na Prešernovi proslavi ni uspel opaziti, da bi kaj delali, zato se je ob njih neskončno dolgočasil. Zlahka si predstavljamo, kako zelo ga morajo jeziti lipicanci, ko jih opazuje med sproščeno pašo in rezgetanjem, ne da bi sploh kaj pametnega počeli.

Kajti če velja, da z večjo produkcijo delavca raste moč kapitala, mora podobno veljati tudi za konje – misel šefa propadle stranke SMC, ki več ne nosi denarja, pač predpostavlja neko res grobo eksploatacijo, preneseno v živalski svet. Letos je skupaj s predsednikom vlade že solil pamet, namesto družboslovcev in humanistov je rektorjem sugeriral, da poskrbijo za pomanjkanje poklicev, kot so zidarji, vozniki težkih tovornjakov in prodajalci, s čimer se je vključil v stampedo proti univerzam.

Janševa vlada nam s tem ponuja še svoj eksploatacijski ekonomski pogled na kulturo in živali, oboje kar v isti sapi, kjer je simptomatična in pomenljiva že izbira glagola: samo »delati denar« šteje za pravo delo.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogi IN MEDIA RES**