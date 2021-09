Mednarodna agencija Sloveniji v času Janševe vlade znižala oceno

Neodvisna agencija za ocenjevanje trajnosti Standard Ethics ocenjuje, da smernice Janševe vlade niso več v skladu s prevladujočimi visokimi standardi držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

V času tretje Janševe vlade je Slovenija v mednarodni skupnosti izgubila veliko ugleda

Neodvisna agencija za ocenjevanje trajnosti Standard Ethics s sedežem v Londonu je Sloveniji znižala oceno. Ugotavlja, da vladne politike in zakonodajne smernice na področju temeljnih pravic, tudi na področju svobode medijev, niso več v skladu s prevladujočimi visokimi standardi držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Kot so danes sporočili iz agencije Standard Ethics, so oceno skladnosti z načeli trajnosti za Slovenijo znižali z EE+ oziroma zelo močne skladnosti na EE oziroma močno skladnost. Na devetstopenjski lestvici so jo znižali s tretje na četrto najvišjo.

"Zdi se, da vladne politike in zakonodajne smernice na področju temeljnih pravic v zadnjih letih, vključno s tistimi glede svobode medijev in javnega mnenja, niso več v skladu s prevladujočimi visokimi standardi držav OECD in ocenami, podanimi v preteklosti," so odločitev utemeljili v sporočilu za javnost.

Agencija Standard Ethics od leta 2004 opravlja študije na področjih trajnostnih financ ter okolja, družbe in upravljanja. Njen namen je promocija standardnih načel na področjih trajnosti in upravljanja, ki temeljijo na smernicah OECD, Evropske unije in Združenih narodov.