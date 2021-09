Novo zavezništvo ZDA, Velike Britanije in Avstralije: »To je nož v hrbet«

Zavezništvo Aukus, ki bo med drugim opremilo Avstralijo s podmornicami na jedrski pogon, si bo izmenjavalo informacije na področju umetne inteligence, računalniških zmogljivosti ter podvodnih obrambnih zmogljivosti

Joe Biden in Boris Johnson

© Andrew Parsons / No 10 Downing Street

Voditelji ZDA, Velike Britanije in Avstralije so včeraj napovedali sklenitev novega zavezništva v Indopacifiški regiji - Aukus, ki bo med drugim opremilo Avstralijo s podmornicami na jedrski pogon. ZDA zatrjujejo, da ne gre za potezo usmerjeno proti Kitajski.

Aukus so skupaj na virtualni konferenci naznanili predsednik ZDA Joe Biden ter premierja Velike Britanije in Avstralije, Boris Johnson in Scott Morrison.

Države znotraj zavezništva bodo delile informacije na področju umetne inteligence, računalniških zmogljivosti ter podvodnih obrambnih zmogljivosti. Sem sodi pomoč Avstraliji, da pride do podmornic na jedrski pogon. Načrt za podmornice na jedrski pogon bodo razvili v prihodnjih 18 mesecih, gradili pa jih bodo v Adelaidi.

Na novo zanezništvo so se že negativno odzvale nekatere države, denimo Francija in Kitajska.

"To je nož v hrbet. Z Avstralijo smo vzpostavili odnos zaupanja, a je bilo zaupanje izdano," je za francoski radio France Info povedal francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian. Poudaril je, da zavezniki tega ne delajo drug drugemu.

"Ta nenadna in nepredvidljiva odločitev spominja na tisto, kar bi naredil Donald Trump," je o zavezništvu Aukus še dejal Le Drian po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Do zavezništva ZDA, Velike Britanije in Avstralije so bili kritični tudi na kitajskem veleposlaništvu v Washingtonu. Države so obtožili "miselnosti hladne vojne in ideoloških predsodkov", na spletu navaja britanski BBC.

Nova Zelandija je napovedala, da avstralskim podmornicam na jedrski pogon ne bo dovolila plutja po svojih vodah, kar je v skladu z obstoječo politiko. Novozelandska premierka Jacinda Ardern je povedala, da jih niso povabili k sodelovanju v zavezništvu.

