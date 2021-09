Javnofinančno politiko Janševe vlade bomo čutili še leta

Blef in puf

Pri ministru za finance Andreju Širclju je bil prejšnji teden predsednik BNP Paribas Jean Lemierre; to je ena od bančnih velikank, prek katerih se Slovenija pospešeno zadolžuje. »Na ministrstvu za finance smo vedno veseli dobrih debat,« je bilo edino uradno sporočilo po sestanku.

© Vir: MF

Janševa vlada se hvali malodane z gospodarskim čudežem, neodvisne nadzorniške institucije in ekonomisti pa prižigajo rdeče luči. Kljub gospodarskemu okrevanju je luknja v državnem proračunu rekordna, sposojene milijarde evrov, ki jih bodo morale vrniti prihodnje generacije, vlada namesto v strateške projekte usmerja v tekočo porabo. Namesto srednje- in dolgoročne rasti so vodilo Janševe javnofinančne politike volitve prihodnje leto. Bo kdo potegnil zavoro?