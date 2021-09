Policijski sindikat: »Policisti postajajo žrtve provokacij oblasti«

V Policijskem sindikatu Slovenije so državljanke in državljane pozvali, naj se za svoje pravice ne borijo z nasiljem, politiko pa k strpnemu in spoštljivemu odnosu

Prizor z včerajšnjega protivladnega protesta

© Nik Erik Neubauer

Na sredin protivladni protest v Ljubljani so se odzvali v Policijskem sindikatu Slovenije. Državljane so pozvali, naj se za svoje pravice ne borijo z nasiljem, politiko pa k strpnemu in spoštljivemu odnosu. "Policisti očitno postajajo žrtve njenih neracionalnih in provokativnih mnenj," namreč menijo v sindikatu.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, ki ga je podpisal predsednik sindikata Rok Cvetko, so bili v sredo "priča dogodkom, ko se je pravica državljank in državljanov do mirnega zbiranja in izražanja mnenj sprevrgla v huliganstvo, napade na policiste in brezglavo divjanje po ljubljanskih ulicah".

"Vemo, da so razni zamaskiranci in huligani sprva miren shod in mirno izražanje (drugačnih) mnenj, spreobrnili v nasilje, to pa je zahtevalo več poškodovanih policistk in policistov. Zato vse državljanke in državljane pozivamo, da se pri uveljavljanju svojih pravic ne poslužujejo nasilja, ker ravno nasilje onemogoča uveljavljanje pravic," so navedli.

Dodali so, da se policisti zavedajo, "da nekateri predstavniki politične oblasti z nepremišljeno, neprimerno in žaljivo komunikacijo do drugačnih ali drugače mislečih izzivajo čustvene ali neracionalne reakcije ljudi". Zato so pozvali k strpnosti in izvajanju mirnih zbiranj, "ker so le takšna učinkovita pri nastavljanju ogledala političnim oblastem", so zapisali. Ob tem so dodali, da se sami proti odločitvam vlade in DZ, s katerimi se ne strinjajo, borijo trdo, a na praven in civilizacijski način.

"Policisti se zavedajo, da nekateri predstavniki politične oblasti z nepremišljeno, neprimerno in žaljivo komunikacijo do drugačnih ali drugače mislečih izzivajo čustvene ali neracionalne reakcije ljudi."

Navedli so še, da razumejo, da javnost policiste dojema kot predstavnike oblasti, vendar so "policisti (le) državni uslužbenci in smo dolžni izvajati svoje naloge skladno z veljavnimi predpisi". Politični oblasti pa so sporočili, da policisti več kot očitno postajajo žrtve njenih neracionalnih in provokativnih mnenj in stališč, zato jo pozivajo k strpnemu, razumnemu in spoštljivemu izražanju mnenj in stališč ter spoštovanju raznolikosti državljanov.

"V nasprotnem namreč prispeva k ogrožanju notranje varnosti v državi in poškodbam policistk in policistov. Zato naj se ne 'igra' z našimi pravicami, preneha s kadrovskim izčrpavanjem, političnimi pritiski, z zmerjanjem in žaljenjem, in se obnaša državotvorno," je zapisal Cvetko. Oblastnike so pozvali tudi k obnovitvi socialnega partnerstva.

Na sredinem protestnem shodu v središču Ljubljane proti široki uveljavitvi pogojev preboleli, cepljeni, testirani je prišlo do izgredov. Skupina zbranih je v poslopje parlamenta in policijo metala različne predmete, tudi pirotehniko in granitne kocke. Poškodovano je poslopje DZ, v dogajanju je bilo poškodovanih sedem policistov, policija, ki je na shodu izgrednike razgnala tudi s solzivcem in vodnim topom, pa je pridržala devet ljudi.

Proti pogojevanju PCT so se v minulih dneh izrekli tudi v Sindikatu policistov Slovenije, oziroma na po njihovi oceni nezakonit poseg v pravice iz delovnega razmerja, ko so vodje policijskih enot policiste brez pogoja PCT ob prihodu v službo v sredo izločili iz delovnega procesa in jih napotili domov. Ob večernem protestu pa so v sindikatu tvitnili, da zaradi velike množice ljudi na protestu pred DZ vodje policijskih pod nujno kličejo policiste v službo. "Tokrat PTC ni pogoj za nastop službe," so zapisali.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je dejal, da bodo v prihodnjih dneh videli, kako bodo v policiji lahko delali vsi, ki pogojev PCT ne bodo izpolnjevali.