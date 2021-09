Ana Roš med desetimi najboljšimi kuharji na svetu

Top deset najboljših mojstrov kulinarike

Ljubljana, 16. septembra - Slovenska kulinarična mojstrica Ana Roš iz Hiše Franko se je po izboru kulinaričnih poznavalcev uvrstila visoko na lestvico najboljših kuharjev na svetu The Best Chef Awards 2021, in sicer na sedmo mesto. Poleg tega je bila njena kolegica v Hiši Franko Maša Salopek razglašena za najboljšo slaščičarko na svetu.

Ana Roš, ki je letos na lestvici najvišje uvrščena kuharica, se je glede na lanski seznam povzpela za 11 mest.

Prav ona je tista, ki je Slovenijo kot prva postavila na svetovni kulinarični zemljevid, potem ko ji je leta 2017 akademija The World's Best Restaurants podelila naziv uradno najboljše kuharice na svetu. Lani pa je kot prva v regiji prejela dve Michelinovi zvezdici.

Na spletni strani Odprte kuhinje so ob novem uspehu slovenske kulinarične mojstrice pohvalili tudi Hrvatico Salopekovo, ki je "zaslužna za več mojstrskih elementov menija, za kompleksne sladice, ki v celoti sledijo filozofiji ozko lokalnih sestavin, vpetih v miselni okvir kulinaričnih vplivov z vseh koncev sveta, predvsem Azije". Salopekova je sicer vodja slaščičarske ekipe v Hiši Franko od leta 2018.

Za najboljšega kuharja na svetu je bil medtem izbran s tremi Michelinovimi zvezdicami nagrajeni Španec Dabiz Munoz, ki v Madridu vodi restavracijo DiverXo. Drugo mesto je zasedel Šved Björn Frantzen (Frantzen), tretje pa Španec Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), ki je bil lani 45. Četrto mesto je osvojil njegov rojak Joan Roca (El Celler de Can Roca), petega Danec Rene Redzepi (Noma), šestega pa španska restavracija Disfrutar.

Ana Roš v kuhinji

The Best Chef je koncept, ki je nastal leta 2015 in predstavlja svet vrhunske kuhinje preko digitalne in socialno tržne platforme. Njegov cilj je združiti ljubitelje hrane z vsega sveta in ustvariti skupnost za tiste, ki jim hrana predstavlja strast - prostor, kjer se lahko izmenjavajo znanje in izkušnje ter pogovarja o svetu vrhunske kulinarike.

Pri glasovanju za najboljše kuharje organizatorji najprej pripravijo seznam 200 nominirancev, med katerimi je 100 "novih obrazov" in najboljših 100 iz preteklega glasovanja. Za nova imena na seznamu glasuje 100 anonimnih kulinaričnih poznavalcev (kulinarični novinarji, kritiki, blogerji, fotografi ...), ki na potovanjih odkrivajo nove talente. Potem pa 100 strokovnjakov in vseh 200 kandidatov glasuje za najboljše, pri čemer ne morejo glasovati zase, piše na spletni strani The Best Chef.

