Minister Zdravko Počivalšek bi rad privatiziral Lipico

Konj dela denar

Minister Počivalšek je velik ljubitelj živali, lani je prevzel botrstvo prvorojene žrebičke v Kobilarni Lipica

© Borut Krajnc

»Lipica je naš biser in seveda moramo tak zaklad preudarno razvijati ter pri tem paziti na kulturno in naravno dediščino. Vendar sem trdnega mnenja, da morata tudi kultura in konji delati denar,« je ob obisku kobilarne Lipica ta teden povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Navrgel je, da je ministrstvo, ki ga vodi, po prevzemu upravljanja Lipice vanjo vložilo več kot 23 milijonov evrov sredstev, sedem milijonov v obnovo javnega dela in 11 milijonov v razvoj dela za tržno dejavnost. »Sedaj pa moramo ugotoviti, ali bomo lahko vse potenciale tega zaklada uresničili v državni režiji ali pa bo bolje poiskati model koncesije, ki se je odlično izkazal v primeru Postojnske jame.« Minister Počivalšek je pljunil v lastno skledo. Ministrstvo za gospodarstvo, pod katerega spada tudi direktorat za turizem, vodi že od 4. decembra 2014 in je torej prvi naslovnik lastne kritike, najbolj odgovoren za (ne)razvoj potencialov Lipice oziroma za to, da kultura in konji (še) ne delajo denarja.