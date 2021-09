Zapornik in lobist

Kaj sta Igor Bavčar in podjetnik SDS delala na SVRK

Igor Bavčar je multipraktik: je zapornik, lobist pa tudi govornik na osamosvojitvenih obletnicah

© Borut Krajnc

V kateri evropski državi se na vratih ministrov izmenjujejo pravnomočno obsojeni zaporniki in lokalni strankarski voditelji? Odgovor je na dlani. Čeprav je osamosvojitelj Igor Bavčar zaprt na Dobu že od jeseni 2017, očitno to ne ovira njegovih družabnih in lobističnih dejavnosti. Sredi avgusta je bil namreč ta nekdanji urednik (z Janezom Janšo sta leta 1988 uredila knjigo Dnevnik in spomini Staneta Kavčiča), kasnejši politik (soodgovoren je za izbrisane) ter menedžer (zaprt je zaradi pranja denarja in milijonskih oškodovanj) na sestanku pri ministru Zvonku Černaču na Službi vlade za razvoj in kohezijsko politiko (SVRK). Tja je prišel z direktorjem in lastnikom svetovalnega podjetja Espero Igorjem Vajdo.