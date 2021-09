Podpiram cepljenje, a vseeno dam včerajšnjim protestnikom v določenih točkah prav

Včerajšnji protesti so bili ogledalo te oblasti. V katerem pa se noče videti. Najlaže ga je razbiti in si izmisliti še eno teorijo zarote.

Po včerajšnjih dogodkih imamo vsaj dva razloga za skrb. Prvi razlog je ogromno nezadovoljstvo v družbi, ki se je včeraj izšlo v nasilne izgrede. V parlament in policijo so letele bakle, petarde in granitne kocke. Drugi razlog za skrb pa je odziv vlade, ki je v svojem prepoznavnem slogu ob vsem skupaj zamahnila z roko in izgrede obesila opozicijskim strankam.

Sam, kot veste, podpiram in zagovarjam cepljenje, a vseeno dam včerajšnjim protestnikom v določenih točkah prav. Vlada se je uvajanja strogega PCT lotila na silo in čez noč, brez premisleka. Tako so ljudi, ki se do danes niso cepili, čez noč odrezali od dostopa do bolnišnic, centrov za socialno delo, življenjsko pomembnih storitev. Ljudje, ki se danes odločijo za cepljenje, bodo pogoj PCT izpolnjevali šele čez nekaj tednov. In testiranje, ki ni brezplačno, je pa v vseh teh primerih obvezno, bo po žepu najbolj udarilo revne.

Ob tem pa je vlada je še enkrat pokazala, da živi v svojem svetu in da noče slišati nobene kritike na svoj račun. Protestniki včeraj niso bili niti "levičarji", kot bi nas rad prepričal Hojs, niti "desničarji". Niso se zbrali, ker bi jim bila blizu ta ali ona stranka, zbrali so se, ker nasprotujejo uvajanju PCT pogoja. In drži, večina se jih noče cepiti in med njimi najbrž ni malo zanikovalcev virusa.

A Janši, Hojsu in kompaniji je za to vseeno, najlažje je reči "parlament so razbili levičarji". To je znan prijem avtoritarcev ‒ ko gre kaj narobe, poiščeš grešnega kozla. Na ta način se otreseš odgovornosti, si opereš roke, predvsem pa si ni treba zastavljati zoprnih vprašanj, kot so:

Zakaj je Slovenija spet prva v Evropi po številu okužb na prebivalca?

Zakaj smo med zadnjimi v Evropi po deležu cepljenih?

Zakaj slaboumne piar akcije Jelka Kacina, Milana Kreka in Edvarda Kadiča (ki niti sam ne verjame v cepljenje, ga je pa vlada zadolžila za “promocijo cepljenja”) ne prepričajo nikogar?

... in nenazadnje, ali ima vladajoča SDS, ki že leta spodkopava zaupanje v medije, zdravstvo, znanost in brezsramno širi teorije zarote, morda kaj s tem, da smo se znašli v družbi, kjer vedno več ljudi ne verjame več ničemur in nikomur?

Včerajšnji protesti so bili ogledalo te oblasti. V katerem pa se noče videti. Najlaže ga je razbiti in si izmisliti še eno teorijo zarote. A tako se krha zaupanje v demokracijo, možnost dialoga, človeški razum. Na ta način lahko pridemo le v svet, kjer je vladajočim vseeno, kaj si ljudstvo misli, izbruhe nezadovoljstva se pač nekomu pripiše (ko zmanjka notranjih sovražnikov, so vedno na voljo zunanji), vlada pa se ‒ s silo in na silo.

**Zapis je bil najprej objavljen na Facebook strani poslanca Levice**