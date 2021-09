Hojs našel krivca

Krivo je nacistično ljudstvo

Aleš Hojs

© Borut Krajnc

Nastop notranjega ministra Aleša Hojsa v Odmevih, voditeljica Tanja Starič ga pri tem ni preveč ovirala, vsebuje čisto vse elemente tistega, česar smo se najbolj bali, še preden je odprl usta: najbolj vešč propagandist v vladi bo zlorabil prav sleherni moment nasilnega protestniškega dogodka pod taktirko proticepilcev, da bo demoniziral in zlorabil, kar je ob takem dogodku mogoče: politične nasprotnike, klasične »kolesarske protestnike«, kritike vlade, predvsem pa državljane, ki so čez noč reagirali proti uveljavitvi pogoja PCT, zaradi katerega ne morejo obiskati niti bencinske črpalke, da bi se odpravili v službo. Po podatkih policije se je pred parlamentom v sredo zvečer zbralo osem tisoč ljudi, središče Ljubljane je bilo razdejano, policija je uporabila solzivec in vodni top, lažje se je poškodovalo sedem policistov in en udeleženec.

Ad Hitlerum

Hojs je tokrat v svojem nastopu znova povlekel na plano že prežvečeni psihopolitični retorični trik, mehanizem povratnega zrcalnega pripisa: če se vlada otepa očitkov o pajdašenju z neonacističnimi ljubitelji svastike, v njegovih očeh priljubljenimi »biseri«, ki se po nepotrebnem žrtvujejo pri ustavljanju protestniških »svinj« na ulici, če z »domoljubnimi« borci proti LGBT skupnosti in beguncem evidentno deli številne ideološke poglede, je sedaj lahko fašizma in nacizma obsodil kar ljudstvo samo: "Več kot očitno je, da ne gre zgolj za to, da je bilo tam verjetno res veliko miroljubnih protestnikov, ki so protestirali proti cepljenju, proti kaj jaz vem čemu, proti znanosti, če sem bolj iskren. Očitno je tudi šlo za to, da je vse to posledica tega, kar se vzpodbuja oziroma kar se že 70 petkov odvija na naših ljubljanskih ulicah. To, da so petkovi protesti miroljubni ali pa nekaj podobnega, to lahko govorijo zgolj samo naivci. Petkovi protesti so pravzaprav replika tistih protestov, ki so jih izvajali v sredini oziroma v prvi polovici prejšnjega stoletja fašisti. Torej fašisti so začeli z vzkliki, ulice so naše, ne potrebujemo volitev, razpustimo parlament in tako naprej. Obenem pa so ti petkovi protesti, kar je zelo dobro zapisal akademik Gantar, pravzaprav zelo simbolično enaki temu kar so počeli nacisti pred drugo svetovno vojno v Celju, ko so terorizirali slovenski narod."

Seveda ni prvič, da so protestniki, nekateri so nedopustno ravnali nasilno, obveljali za »leve fašiste«, tega smo se naposlušali že v uličnih protestih leta 2013 in retorika nikakor ni nova. Vendar je tovrstna demonizacija tokrat postala še bolj uporabna mimikrija pred aktualnimi očitki o lastni fašistoidni naravi. Za ministrovo spretno manipulacijo, in v tej disciplini vedno znova briljira, stoji nevarna gesta izenačitve, ki je protestniškemu dogajanju zato storila neizmerno škodo – obe vrsti protestnikov prikazati kot enakovredni, pravzaprav identični, agresivni, nasilniški in vandalski v dejanjih in besedah, v ideološkem smislu pa jih vulgarno etiketirati z zgodovinskimi fašizmom in nacizmom in s tem do konca razvrednotiti v skladu z manipulativno reductio ad Hitlerum. Tudi s pomočjo sklicevanja na besedilo akademika Kajetana Gantarja, torej na brezprizivno avtoriteto, kjer je osnovni cilj diskreditirati nasprotnikovo pozicijo, v tem primeru nič manj kot »pozicijo« množice ljudi na ulici, z grobimi asociacijami na Hitlerja in Tretji rajh.

Žrtveni obrat

Hojsov nastop enkrat več pokaže na propagandni trik psihologije »žrtvenega obrata« (victim reversal), skozi katerega se mojstri politične psihopropagande na oblasti poskušajo obenem predstaviti kot dejanske žrtve, čeprav so storilci, pri čemer spretno usmerjajo diskurz o fašizmu proč od sebe. V studiu Odmevov je ministru žal spet uspelo neovirano izstreliti cel rafal tovrstnih manipulacij, v katerih že dolgo prekaša dosedanje pionirje tovrstne retorike v stranki SDS, in s tem v celoti delegitimirati protestništvo – za naprej in za nazaj.

Ministrov talent v manipulativnosti praktično ne pozna nobene meje in tokrat je bil nenadoma poln pohval tudi na račun policistov. Seveda jim najbolj ploska predvsem takrat, kadar uporabljajo solzivec in vodni top. Bolj reagirajo represivno, preko mere in v skladu s pričakovanji vlade, bolj jih bo hvalil. Podobno velja za njegovo domislico, da so ljudje na ulici protestirali proti znanosti. Seveda, najbrž so uničili pročelje parlamenta zato, ker so ga pomotoma zamenjali za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti.

Dokler politične propagande tega kova ne bomo znali ustavljati, govorim predvsem o novinarjih in politikih, ter dokler je celo ne bomo znali detektirati kot takšne in poimenovati s pravim imenom, se nam resnično zelo slabo piše. Morda pa se nam že ves čas ravno zaradi tega.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**