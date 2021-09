»Janša ima Orbana za velik zgled v EU«

Predsednica parlamentarne skupine Evropskega parlamenta za spremljanje demokracije meni, da Slovenija še ni kot Madžarska in upa na srečanje z Janšo

Janez Janša in Viktor Orban

Slovenija še ni tam, kjer je Madžarska, vendar obstajajo razlogi za zaskrbljenost, je za STA dejala predsedujoča skupini Evropskega parlamenta za spremljanje spoštovanja demokracije Sophie in 't Veld. Skupina bo v kratkem obiskala Slovenijo in poslanka upa, da se bodo srečali tudi s premierjem Janezom Janšo.

Sophie in 't Veld je predsedujoča parlamentarni skupini za spremljanje demokracije, vladavine prava in temeljnih pravic (DRFMG). Poslanka iz vrst liberalcev (Renew) je v Evropskem parlamentu od leta 2004, izvoljena je bila kot kandidatka nizozemskih socialnih liberalcev (D66).

Velja za odločno zagovornico načel pravne države, demokracije in skupnih evropskih vrednot. V svoji najnovejši knjigi z naslovom The scent of wild animals (Vonj divjih živali) med drugim zagovarja prepričanje, da suverena Evropa potrebuje trdno parlamentarno demokracijo in da mora Evropski parlament pri tem imeti vodilno vlogo.

V Strasbourgu, kjer je ta teden potekalo plenarno zasedanje Evropskega parlamenta, je za STA spregovorila o delu skupine, ki spremlja tudi razmere v Sloveniji, predvsem pa o pričakovanjih pred bližnjim obiskom v Ljubljani v okviru misije za ugotavljanje dejstev. Napovedan je med 13. in 15. oktobrom.

To bo prvi obisk omenjene skupine v Sloveniji. Njegov namen je "dobiti popolno in celovito sliko vseh strani (...) ter slišati, kaj se v resnici dogaja v Sloveniji", je dejala.

Člani skupine bodo imeli "zelo natrpan program", saj so predvidena srečanja s številnimi akterji, od vladnih predstavnikov do novinarjev, predstavnikov nevladnih organizacij, pogovarjali naj bi se z varuhom človekovih pravic, tožilci in drugimi.

In t' Veld upa, da se bodo srečali tudi s premierjem Janšo. Kot pravi, bi bili zelo zainteresirani, da se srečajo in imajo z njim poglobljen pogovor.

Skupina pozorno spremlja razmere v Sloveniji in pridobiva informacije iz različnih virov. Pri tem je kot primer omenila situacijo v povezavi s Slovensko tiskovno agencijo (STA). "Smo zaskrbljeni in upamo, da bomo dobili odgovore, kaj se dogaja. Imam občutek, da čeprav se na papirju zdi, da je situacija rešena, v resnici še vedno obstaja precejšnja stopnja negotovosti, kar samo po sebi pomeni pritisk na delovanje in neodvisnost agencije," je dejala.

Pri vprašanju spoštovanja vladavine prava v EU se pogosto omenja Madžarsko in Poljsko, ki s svojimi dejanji povzročata zaskrbljenost v Bruslju. Na vprašanje, ali jo skrbi, da gre morda Slovenija po poti teh dveh članic, je poslanka odgovorila, da "Slovenija še ni v isti fazi kot Madžarska".

"Tudi če nas to ne bi skrbelo, ima sam premier (Janša, op. p.) gospoda Orbana za velik zgled v EU. In mislim, da Orban in njegova vlada nista primer, ki bi mu sledili v EU. To me skrbi, in ne samo mene," je dejala in dodala, da tudi mnogi v parlamentu delijo te pomisleke. "So pomisleki, vendar upamo, da v tem primeru lahko zagotovimo, da ne pridemo v fazo, v kateri sta Madžarska ali Poljska."

Kakšni bodo naslednji koraki skupine po obisku v Sloveniji, bo odvisno od ugotovitev, je pojasnila in 't Veld. Ena možnost je priprava resolucije ali pa poročilo odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, v okviru katerega skupina deluje.

In 't Veld je misijo za ugotavljanje dejstev v Sloveniji napovedala na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu v začetku julija.

Takrat je Janši, ki je poslancem predstavljal prednostne naloge slovenskega predsedovanja Svetu EU, izročila tudi seznam vprašanj, ki jih je njena skupina na slovensko vlado naslovila marca, vendar odgovorov dotlej še ni prejela. Gre za vprašanja o različnih tematikah, od svobode medijev in domnevnih pritiskov na tožilce do stanja v pravosodju in ustavnosti nekaterih vladnih protikoronskih ukrepov.

Z obžalovanjem pove, da teh odgovorov še vedno nimajo. "Vse dokler na vprašanja ne bo odgovorov, bomo iskali odgovore. In vprašanja so še zmeraj zelo relevantna," je dejala.

Mnenje, da se skupina osredotoča zgolj na eno državo, je zavrnila kot nesmiselno. Pri tem je kot primer navedla Španijo v povezavi z reformo pravosodja, svojo domovino Nizozemsko, kjer je bil nedavno ubit novinar, in Bolgarijo, ki jo nameravajo v kratkem prav tako obiskati.

Pri obravnavi razmer v določeni članici gre po njenih besedah v pretežni meri za spremljanje in dialog, ne za sankcije, je pojasnila. "Mi nismo sovražnik," je ob tem poudarila in 't Veld. "Namen je resnično zgraditi Evropo, kjer vsi delimo iste temeljne vrednote."

