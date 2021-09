Od danes nove izjeme glede izpolnjevanja pogoja PCT

S 1. oktobrom pa bodo morali zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni

Minister za zdravje Janez Poklukar

Od danes pogoja PCT ne bo treba več izpolnjevati mlajšim od 15 let, dodane so še nekatere izjeme, denimo oskrba na bencinskih servisih. S 1. oktobrom pa bodo morali zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni. To ne bo veljalo za šolstvo.

Vlada je namreč s spremembo odloka, ki ga je potrdila v četrtek, dvignila starostno mejo izpolnjevanja pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT) z 12 na 15 let, je včeraj na novinarski konferenci povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Pogoja PCT ne bo treba izpolnjevati osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ter osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v varstveno delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane.

Med izjemami od pogoja PCT so še uporabniki zdravstvenih storitev, če gredo na cepljenje proti covidu-19 ali testiranje na okužbo z novim koronavirusom, ter uporabniki poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi "zaradi neprevzema nastale pravne posledice".

Poleg zgoraj naštetih ostajajo v veljavi tudi izjeme, ki so bile opredeljene že prejšnji teden. To so učenci in dijaki pri prevozu z javnim potniškim prometom, osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, prvo triletje osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

"Nikogar od zaposlenih v državni upravi ne silimo k cepljenju, ne predpisujemo obveznega cepljenja, želimo pa s tem dodatno spodbuditi k cepljenju."



Boštjan Koritnik,

minister za javno upravo

"Vlada je že v prejšnjem in dodatno v zadnjem odloku, ki je bil objavljen v četrtkovem uradnem listu, opredelila še nekatere okoliščine, znotraj katerih ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT. To velja v primerih zdravstvenih storitev s stopnjo nujno in zelo hitro ter v nujnih postopkih socialne in družinske problematike," je povedal Poklukar.

Med drugim PCT-pogoja ne bo treba izpolnjevati niti za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanje javnega reda in miru, varnosti in obrambe in za oskrbo na bencinskih servisih. Prav tako ne bo potreben za dostop do humanitarne pomoči in za centre, kjer omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je v četrtek pojasnil, da je ob obisku vlade v Goriški regiji pred dvema tednoma predlagal, da se za državno upravo začasno iz t. i. pogoja PCT izloči T, torej testiranje, in se delo v prostorih državne uprave omogoči samo ob izpolnjevanju pogoja cepljenosti in prebolevnosti. Pri tem je prejel široko podporo kolegov v vladi.

Osnovni namen ukrepa je preprečiti širjenje okužb na delovnem mestu ter posledično zagotoviti nemoteno funkcioniranje državne uprave. "S tem želimo preprečiti, da bi se virus širil v prostorih delodajalca med zaposlenimi, ki niso cepljeni. Izjema so tisti, ki se iz zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti, za njih bo izjemoma možno samotestiranje," je povedal.

Ta pogoj bo torej veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote) in ne za celoten javni sektor. "Nikogar od zaposlenih v državni upravi ne silimo k cepljenju, ne predpisujemo obveznega cepljenja, želimo pa s tem dodatno spodbuditi k cepljenju," je povedal.

Ukrep začne veljati s 1. oktobrom, s čimer dajejo na voljo organom državne uprave dovolj časa, da se prilagodijo in organizirajo delo in hkrati dajo čas tistim zaposlenim, ki se še niso odločili za cepljenje, da to lahko storijo.

"Za izpolnjevanje pogoja bo s 1. oktobrom zadoščal že en odmerek cepiva, pod pogojem, da bodo drugi odmerek prejeli do 1. novembra," je pojasnil.

"Ponovno poudarjam, nikogar od zaposlenih ne silimo k cepljenju, nikakor, cepljenje oziroma prebolevnost postavljamo samo kot pogoj, da lahko javni uslužbenec opravlja delo v prostorih delodajalca. Vsi tisti, ki se ne želijo cepiti, bodo eventualno delo opravljali od doma, če narava in vrsta dela ter delovni proces to omogočajo," je dejal in poudaril, da če dela na domu zaradi narave in vrste dela ter delovnega procesa ni možno organizirati, bo delodajalec lahko ukrepal v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja.

Koritnik je tudi dodal, da vlada priporoča delodajalcem, naj zaradi spremenjenih okoliščin glede epidemije covida-19 opravijo revizijo ocene tveganja in sprejmejo ustrezne ukrepe, pri čemer se posvetujejo s strokovnim delavcem za varnost pri delu in izvajalcem medicine dela. Nato pa naj v skladu s to oceno in upoštevaje splošne epidemiološke razmere organizira delo v okviru svojih pristojnosti.