Krek: »Ob takem trendu lahko do konca meseca pričakujemo po 2000 okužb na dan«

Direktor NIJZ je navedel, da v tem trenutku ni kaj lepega za napovedati

"Če se bo trenutni trend naraščanja števila okužb nadaljeval, lahko do konca septembra pričakujemo do 2000 potrjenih okužb z novim koronavirusom na dan," je danes napovedal direktor NIJZ Milan Krek. Konec septembra se pričakuje, da bo med 120 in 150 zasedenih intenzivnih postelj s covidnimi bolniki. Vrh epidemije se pričakuje sredi oktobra.

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Krek je na vladni novinarski konferenci navedel, da reprodukcijsko število trenutno znaša 1,28, kar pomeni, da "ni kaj lepega za napovedati v tem trenutku". Upa, da se bo krivulja epidemije vendarle umirila. Po najbolj optimistični verziji bi lahko po njegovem vrh tega vala epidemije dosegli sredi oktobra.

Število okužb narašča tudi med osebami, starejšimi od 65 let, ki so najbolj občutljivi za prebolevanje covida-19. Pred dvema dnevoma so med to populacijo potrdili 112 okužb, hospitalizacija med starejšimi od 65 let je bistveno pogostejša in se približuje 20 odstotkom.

Število hospitalizacij covidnih bolnikov se povečuje in po besedah Kreka ni pričakovati, da bi se umirjalo, saj bi se moralo najprej zniževati število okuženih, šele 14 dni za tem se bo to poznalo tudi v bolnišnicah. Po podatkih ministra za zdravje Janeza Poklukarja trenutno v bolnišnicah zdravijo 348 covidnih bolnikov, od tega 86 na intenzivnih oddelkih.

Meja vzdržnosti zdravstva je pri 160 zasedenih intenzivnih posteljah s covidnimi bolniki, po Krekovih ocenah bo takrat, ko jih bo več, situacija krizna.

V četrtek so v državi cepili 19.160 prebivalcev, kar je po besedah Kreka zelo dober uspeh. Zadovoljni so tudi, da so doslej uspeli precepiti milijon prebivalcev, kar se doslej v Sloveniji še ni zgodilo.

Trenutno je v državi na zalogi skupaj 718.600 cepiv proti covidu-19. Danes je pošlo cepivo proizvajalca Johnson & Johnson. Težava je v tem, da v preteklih tednih niso prejemali rednih dobav tega cepiva, a s prihodnjim tednom pričakujejo redne dobave po 21.600 odmerkov na teden.

Cepljenje tako ostaja med ključnimi ukrepi za obvladovanje epidemije. "Bolj bomo precepljeni, bolje bo. Če se bomo potrudili, se bomo lahko odprli čez mesec ali dva," je napovedal.

Med ključnim ukrepi je tudi iskanje okuženih, njihovih stikov, odrejanje karanten, spoštovanje preventivnih ukrepov in pogoja PCT (prebolevniki, cepljeni in testirani).

