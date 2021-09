Še ena napoved ustavne presoje pogoja PC

Zahtevo za ustavno presojo pogoja PC v državni upravi napovedujejo tudi v Sindikatu vojske, obrambe in zaščite

Janez Janša, predsednik vlade RS

© Gov.si / Kabinet predsednika vlade

V Sindikatu vojske, obrambe in zaščite nasprotujejo odloku vlade, ki s 1. oktobrom za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC) proti covidu-19. Menijo, da na tako majhni skupini državljanov ni mogoče in tudi ni smiselno reševati težave širjenja okužb v državi in napovedujejo ustavno presojo.

V sindikatu so prepričani, da bo uvedba pogoja PC v državni upravi odprla konflikte in spore med uslužbenci, "kar lahko v skrajni fazi pripelje do tega, da bodo tisti, ki se ne bodo želeli cepiti, zaradi narave dela, ki ne omogoča delati od doma, ostali brez službe".

Sindikat vojske, obrambe in zaščite

Menijo tudi, da so navedbe ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, da nikogar od zaposlenih v državni upravi ne silijo k cepljenju, laž in izsiljevanje, hkrati pa dvomijo v izjave ministra, da bodo lahko necepljeni uslužbenci delali od doma, saj da "v vojski narava dela tega ne dopušča".

Prepričani so, da je odlok neustaven, zato napovedujejo, da bodo preko odvetniških pisarn na ustavno sodišče vložili pobudo na presojo ustavnosti.

Da bodo podali takšno pobudo na ustavno sodišče, so že napovedali Sindikat ministrstva za obrambo, Sindikat vojakov Slovenije in Sindikat državnih organov Slovenije.