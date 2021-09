Putinova Enotna Rusija vodi pred Komunistično partijo

Po več kot 68 odstotkov preštetih glasov na volitvah v Rusiji je z več kot 48 odstotki glasov v vodstvu vladajoča stranka Enotna Rusija. Sledi ji Komunistična partija z nekaj več kot 20 odstotkov glasov.

Vladimir Putin, ruski predsednik

Po preštetju več kot dveh tretjin glasovnic je na parlamentarnih volitvah v Rusiji, ki so se zaključile v nedeljo, v jasnem vodstvu vladajoča stranka Enotna Rusija. Prejela je več kot 48 odstotkov glasov. V rusko dumo so se uvrstile tudi Komunistična partija, Liberalni demokrati in Pravična Rusija - patrioti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Stranka Enotna Rusija je po objavi prvih podatkov z volišč že razglasila zmago. Podporniki stranke so se že v nedeljo zvečer podali na ulice Moskve, kjer so vzklikali in se veselili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po trenutnih projekcijah bo Enotna Rusija osvojila 304 poslanske sedeže v 450-članski dumi in s tem ohranila dvotretjinsko večino ter s tem možnost spreminjanja ustave.

Opozicija medtem opozarja na številne volilne kršitve, kot sta glasovanje pod prisilo in večkratno glasovanje.



Volilne komisije v Rusiji so v zadnjih treh dneh prejele najmanj 750 pritožb zaradi volilnih kršitev, je sporočilo notranje ministrstvo.

Na volitvah, ki so potekale od petka do nedelje, se je za sedeže v rusko dumo potegovalo 14 političnih strank. V državi so istočasno potekale tudi volitve za vodje devetih zveznih okrožij in člane 39 regionalnih parlamentov, poroča Tass.

Na volišča je bilo pozvanih okoli 110 milijonov Rusov. Po podatkih državne volilne komisije v Moskvi je v nedeljo do 18. ure po krajevnem času svoj glas oddalo nekaj več kot 45 odstotkov volilnih upravičencev.

Kot navaja AFP, je poziv opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je med najbolj glasnimi kritiki ruskega predsednika Vladimirja Putina, obrodil sadove. Pred volitvami je iz kazenske kolonije vzhodno od Moskve ljudi pozval k protestnim volitvam proti Enotni Rusiji in zlasti glasovanju za komuniste. Podpora Komunistični partiji je od zadnjih parlamentarnih volitev v državi leta 2016 zrasla za osem odstotnih točk iz 13,3 odstotka.

