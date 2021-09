Predsednik, ki se ne želi cepiti

Brazilski populistični predsednik Bolsonaro vztraja, da je "cepljen" s tem, ko je lani prebolel covid-19

Jair Bolsonaro

© Wikimedia Commons

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro vztraja, da se ne bo cepil proti koronavirusu, kar postavlja pod velik vprašaj tako imenovani sistem zaupanja, ki so ga ZN uvedli za splošno razpravo svetovnih voditeljev na začetku 76. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov.

Bolsonaro, ki bo imel govor v živo v Generalni skupščini ZN v torek kot prvi med predsedniki članic ZN, vztraja, da je "cepljen" s tem, ko je lani prebolel covid-19. Zatrjuje, da je bilo to bolj učinkovito kot samo cepivo in da je dobil protitelesa po naravni poti in se mu zato ni treba več cepiti.

Koronavirus je v Braziliji zahteval 590.000 življenj, kar je največ od vseh držav sveta razen ZDA. V Braziliji so doslej cepili le 37 odstotkov prebivalstva.

ZN se pri dovoljevanju vstopa svetovnih voditeljev in njihovih delegacij v Palačo narodov zanašajo na sistem zaupanja oziroma časti, pri čemer se nekako razume, da vsak, ki vstopa, s tem zagotavlja, da je bil cepljen. Ne nameravajo pa prepovedati vstopa takim, kot je Bolsonaro.

Mesto New York poleg Palače narodov zagotavlja zastonj cepljenje s cepivom Johnson & Johnson. V mestu New York morajo od sredine avgusta vse osebe, starejše od 12 let, dokazati, da so bile cepljene z najmanj enim odmerkom, če se želijo udeležiti velikih dogodkov v zaprtih prostorih.

Župan Bill de Blasio in mestni svet vztrajata, da to velja tudi za ZN. Dodaten zaplet povzročajo cepiva, saj so v ZDA za izredno uporabo dovoljena le cepiva Pfizerja, Johnson & Johnsona in Moderne. Za vstop v ZN pa veljajo tudi druga cepiva, če so potrjena s strani Svetovne zdravstvene organizacije, na primer cepivo AstraZenece, kitajski cepivi sinovac in sinopharm ter indijsko cepivo Serum Institute.

Ni pa potrjeno rusko cepivo sputnik in ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je zaradi zahtev mesta sprožil protest proti diskriminaciji. Svetovni voditelji in delegati bodo morali praviloma dokazati, da so cepljeni, če bodo hoteli v restavracije ali gledališča, ki so se nedavno spet odprla na Broadwayju.

hwCNSMEGxTw