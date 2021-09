Pobudi za presojo ustavnosti pogoja PC že na ustavnem sodišču

Vložitev pobude za ustavno presojo so napovedali tudi v drugih sindikatih, ki zastopajo zaposlene v državni upravi

V obeh policijskih sindikatih so na ustavno sodišče v skladu z napovedmi vložili pobudo za presojo ustavnosti vladnega odloka, ki s 1. oktobrom za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC). Vložitev pobude za ustavno presojo so napovedali tudi v drugih sindikatih, ki zastopajo zaposlene v državni upravi.

V skladu z vladnim odlokom bodo morali s 1. oktobrom zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni, ukinja pa se možnost testiranja za opravljanje dela.

V sindikatih, ki zastopajo zaposlene v državni upravi, so po sprejetju odloka opozarjali, da bo zaradi pogoja PC s prepovedjo opravljanja dela ogrožena eksistenca zaposlenih in njihovih družin. Tako v sindikatu državnih organov kot sindikatih z obrambnega področja in policije so napovedali, da bodo zahtevali ustavno presojo.

Iz Sindikata policistov Slovenije (SPS) so danes sporočili, da so pobudo za ustavno presojo že vložili, in sicer izpodbijajo dva vladna odloka, s katerima se uveljavljata protokola PCT in PC kot pogoja za opravljanje dela in ohranitev delovnega razmerja.

Vložena ustavna presoja vsebuje tudi predlog za zadržanje obeh odlokov ter predlog za prednostno obravnavo pred ustavnim sodiščem, so sporočili iz SPS.

Ob tem so opozorili, "da se trend samovoljnega uresničevanja določenih odločitev delodajalca izredno stopnjuje in da lahko v prihodnjih dneh in tednih pričakujemo vedno bolj intenziven pritisk na zaposlene".

Tudi Policijski sindikat Slovenije je danes na spletni strani sporočil, da je danes na ustavno sodišče vložil pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti odloka o načinu izpolnjevanja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, vključno s predlogom za zadržanje njegovega izvrševanja.

Ob tem so poudarili, da Policijski sindikat Slovenije podpira precepljenost državljanov in tudi ukrepe za obvladovanje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, vendar ne na način, da se kršijo ustavne pravice in da se ustvarja dvom v delovanje pravne države in delitev oblasti.

"Uveljavitev takšne nedopustne prakse pomeni, da so lahko v naslednjih dneh, v obliki samovoljnih oblastnih aktov vlade 'na udaru' tudi druge človekove pravice in temeljne svoboščine, ki zadevajo vse zaposlene oziroma vse državljane. S tem se podira 'sistem zavor in ravnovesij' med posameznimi vejami oblasti, žrtve tega pa so zaposleni oziroma državljani," so zapisali na spletni strani.

Danes so se sicer oglasili tudi v štirih sindikatih s področja obrambe, ki zahtevajo, da vlada sporni odlok razveljavi.