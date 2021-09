»V domovih za starejše cepljenih blizu 96 odstotkov stanovalcev«

Kljub visoki precepljenosti je med stanovalci domov za starejše ponovno opaziti porast okužb, je opozoril minister Cigler Kralj

Cepljenje v Domu upokojencev Kranj

© Luka Dakskobler

Precepljenost v domovih za starejše je po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja precej visoka. Proti covidu-19 je cepljenih blizu 96 odstotkov stanovalcev. "Razmere so popolnoma drugačne kot pred letom, ko cepivo še ni bilo na voljo," je povedal minister.

Kljub visoki precepljenosti med stanovalci pa je Cigler Kralj danes na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 povedal, da prihajajo v obdobje, ko se "tudi v domovih za starejše in socialnovarstvenih zavodih ponovno srečujejo s porastom okužb z novim koronavirusom". Čeprav število okužb ni visoko, pa beležijo njihovo hitro rast, je dodal.

"Vseeno so razmere bistveno drugačne kot pred enim letom. Resni bolezenski znaki se ob morebitni okužbi pojavijo zelo redko, pogosto gre za asimptomatske primere, odhodov na bolnišnično zdravljenje pa je zelo malo," je dejal.

"Od začetka avgusta do danes so sicer v domovih za starejše potrdili okužbo pri 92 stanovalcih in 110 zaposlenih, umrlo je devet oseb. V bolnišnico so napotili 2,1 odstotka okuženih, ki so bili cepljeni, ter 15,8 odstotka okuženih, ki niso bili cepljeni. Še en podatek, ki potrjujejo učinkovitost in varnost cepiva," je dejal.

Janez Cigler Kralj,

minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

V domovih za starejše in socialnovarstvenih zavodih je trenutno cepljenih 95,5 odstotka stanovalcev, od tega z dvema odmerkoma 80,6 odstotka, z enim odmerkom 8,8 odstotka in s tremi odmerki 6,2 odstotka. Med zaposlenimi v teh ustanovah pa je cepljenih 60,5 odstotka, od tega 52,4 odstotka z dvema odmerkoma, 12,6 odstotka z enim in 0,6 odstotka s tremi odmerki.

"Cepljenje se bo še nadaljevalo, saj je tako med stanovalci kot zaposlenimi še nekaj prebolevnikov in se še niso cepili," je dodal minister. Precepljenost je osrednji pogoj, da se bo ta epidemija končala, zato je vse državljane, še posebej zaposlene v socialnovarstvenih ustanovah in programih, pozval, naj se cepijo.

Glede cepljenja s tretjim odmerkom cepiva proti covidu-19 je dodal, da so na podlagi priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje "stanovalci domov za starejše ena od ciljnih skupin, za katero se to priporoča". Doslej se je o cepljenju s tretjim odmerkom dogovorilo že več kot 80 domov, ostali se z zdravstvenimi domovi še dogovarjajo. "Trenutno je s tretjim odmerkom cepljenih 1031 stanovalcev oz. omenjenih 6,2 odstotka," je navedel.

Ob tem je Cigler Kralj poudaril, da dosledno upoštevanje pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani) omogoča, da domovi za starejše ostajajo odprti.

