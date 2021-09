»Z alkoholom je povezanih sedem različnih vrst rakavih obolenj«

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja, da bi v Evropi s podvojitvijo trošarin na alkohol lahko letno preprečili okoli 5000 primerov smrti in skoraj 11.000 primerov rakavih obolenj

© pixabay.com

Rezultati nove študije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so pokazali, da bi v Evropi s podvojitvijo trošarin na alkohol lahko letno preprečili okoli 5000 primerov smrti in skoraj 11.000 primerov rakavih obolenj, ki so povezana z alkoholom. Z alkoholom je namreč povezanih kar sedem različnih vrst rakavih obolenj, opozarjajo v WHO.

Študija z naslovom Modeliranje vpliva povečane obdavčitve alkohola na rak, ki ga povzroči alkohol v evropski regiji WHO, je bila objavljene v znanstveni reviji The Lancet Regional Health Europe.

Avtorji študije so ustvarili model za tri scenarije, v katerih so se sedanje trošarine na alkoholne pijače zvišale za 20 odstotkov, 50 odstotkov ali 100 odstotkov. Podatki o raku iz leta 2019 so bili zbrani v 50 državah v evropski regiji WHO. Ta regija sicer zajema skupaj 53 držav.

Rezultati študije kažejo, da bi podvojitev trošarin preprečila največ primerov bolezni in smrti zaradi rakavih obolenj v Veliki Britaniji, Rusiji in Nemčiji. Na Norveškem, v Armeniji in Islandiji pa bi se najbolj drastično zmanjšal relativni delež novih primerov raka in smrti zaradi alkohola.

"Stopnja raka v regiji je najvišja na svetu, k temu pa prispeva visoka stopnja uživanja alkohola. Alkohol je povezan s sedmimi različnimi vrstami raka. Dobra novica je, da bi v Evropi lahko preprečili do 40 odstotkov rakavih obolenj in imamo v bližnji prihodnosti veliko možnosti za premagovanje raka kot življenjsko nevarne bolezni," je dejala direktorica programa za nenalezljive bolezni pri WHO Evropa Carina Ferreira-Borges, ki je tudi ena izmed avtorjev nove študije.

Opozorila je, da bi podvojitev sedanjih trošarin na alkohol v Evropski regiji WHO preprečila približno šest odstotkov novih primerov raka in z njimi povezanih smrti. Leta 2020 je v regiji za rakom zbolelo skoraj 5 milijonov ljudi, je še dodala.

Rezultati študije kažejo, da bi podvojitev trošarin preprečila največ primerov bolezni in smrti zaradi rakavih obolenj v Veliki Britaniji, Rusiji in Nemčiji. Na Norveškem, v Armeniji in Islandiji pa bi se najbolj drastično zmanjšal relativni delež novih primerov raka in smrti zaradi alkohola.

Mednarodna agencija za raziskave raka alkohol uvršča med rakotvorne snovi prve kategorije. Vzročno je povezan z rakom ustne votline, žrela, požiralnika, debelega črevesa, jeter, grla in dojk. Ob podvojitvi sedanjih trošarin na alkohol so znanstveniki največji upad primerov ocenili pri ženskem raku dojk in raku črevesja.