»Na vsak način se moramo izogniti hladni vojni«

Generalni sekretar Združenih narodov je pozval ZDA in Kitajsko, naj uredita svoj disfunkcionalni odnos, preden problemi prerastejo v novo hladno vojno, ki da bo negativno vplivala na ves svet

© Stockvault

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je v pogovoru za tiskovno agencijo AP pozval ZDA in Kitajsko, naj uredita svoj disfunkcionalni odnos, preden problemi prerastejo v novo hladno vojno, ki da bo negativno vplivala na ves svet.

Guterres, ki ima zagotovljen drugi mandat na položaju generalnega sekretarja ZN, meni, da bi morali gospodarski velesili sodelovati glede boja proti podnebnim spremembam in doseči dogovor glede trgovine in tehnologije ne glede na razkole glede človekovih pravic, ekonomije, spletne varnosti in suverenosti na območju Južnokitajskega morja.

"Ponovno moramo vzpostaviti funkcionalne odnose med dvema silama, ker je to bistveno za soočanje s problemi cepljenja proti covidu-19, podnebnimi spremembami in drugimi globalnimi izzivi," je dejal Guterres, ki je na nevarnost razkola med ZDA in Kitajsko opozarjal že pred dvema letoma.

"Na vsak način se moramo izogniti hladni vojni, ki bi bila drugačna od prejšnje in verjetno bolj nevarna," je dejal, pri čemer je mislil na hladno vojno med ZDA in Sovjetsko zvezo.

Glede 76. zasedanja Generalne skupščine ZN, ki se je začelo prejšnji teden, v torek pa se začne splošna razprava svetovnih voditeljev, je Gutteres izpostavil tri glavna vprašanja. To so podnebna kriza, pandemija covida-19 in nejasna prihodnost Afganistana, ki so ga spet prevzeli talibani.

Guterres se bo v prihodnjih dneh srečeval s svetovnimi voditelji, med drugim že nocoj z ameriškim predsednikom Josephom Bidnom in britanskim premierjem Borisom Johnsonom. Konec tedna se bo srečal tudi s predsednikom Borutom Pahorjem, ki vodi slovensko delegacijo na splošni razpravi, kjer bo imel govor v petek.

f966bqYnoiQ