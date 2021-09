»Prišli smo do točke, ko se veliko ljudi med seboj iskreno sovraži«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je poudaril, da moramo trend žaljivega komuniciranja in spodbujanja nestrpnosti ustaviti. Dodal je, da Twitterja ne uporablja več.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je za STA poudaril, da moramo trend žaljivega komuniciranja in spodbujanja nestrpnosti ustaviti. "Prišli smo do točke, ko se veliko ljudi med seboj iskreno sovraži," je opozoril. Meni, da smo za dvig kulture dialoga odgovorni vsi, predvsem pa posamezniki na javnih funkcijah, ki jih poziva k strpni komunikaciji.

Svetina je ob naraščanju nestrpnosti opozoril predvsem na družbena omrežja. "Ta so od informativne in zabavne funkcije prešla na medsebojno obračunavanje, žaljenje, v nekaj, kar v obraz drugemu človeku ne moreš reči, lahko mu pa napišeš. To je grozljivo, nad tem sem zgrožen," je dejal. "Nivo komuniciranja posameznikov, ne samo anonimnih, ampak tudi popolnoma znanih predstavnikov države, vlade, je pogosto popolnoma neprimeren, nekulturen," je ocenil v pogovoru za STA.

Kot je spomnil, vse od začetka svojega mandata poziva h kulturi izrečene besede: "Ena beseda lahko naredi več škode kot strel iz pištole. Ima velik učinek in ljudje, ki nam je dana možnost javnega izražanja in možnost javne besede, se moramo še kako zavedati, kaj lahko s tem naredimo. Lahko vzpodbujamo nestrpnost, lahko pa pomirjamo ljudi in jim damo zaupanje, da obvladamo svoj posel in smo med seboj pripravljeni komunicirati."

Če dajemo znak, da je komunikacija nemogoča in uporabljamo zmerljivke in žaljivke, potem ljudje po njegovi oceni predvidevajo, da je šankovski jezik postal salonski. Vse javne osebnosti Svetina zato naproša, da se vzdržijo neprimerne komunikacije. "Prosim, da se začnemo zavedati tega, da razcepljamo ljudi, da jih podpihujemo. Ni se nam treba vzdrževati kritik niti negodovanja, vzdržimo pa se primitivizma in agresije," je pozval.

Tak način komunikacije moramo, kot je poudaril, ustaviti. "Popolnoma normalno je, da imamo različne svetovne nazore in različno politično prepričanje. Nenazadnje smo želeli priti do tega, da imamo večstrankarski sistem, da imamo demokracijo, da imamo svobodo govora. Ampak to ne pomeni, da se moramo med seboj obkladati in spodbujati sovraštvo," je dejal in dodal, da je odgovornost vseh na vidnih javnih funkcijah, da začnejo takoj s pomirjanjem, in pri vsakem od nas, da se zaveda, kaj počne. "To je edina možnost izhoda iz tega," je dejal.

Ob tem je še poudaril, da je treba vsako nasilje, kot so bili vdor nasprotnikov cepljenja v prostore Televizije Slovenija in nasilni izgredi na protestnem shodu minuli teden, obsoditi: "Nasilje enostavno ni sprejemljivo, ne glede na to, od kod prihaja. Tudi verbalno." Kritičen je tudi do tega, da je nekaterim obsodbam nasilja sledilo opravičevanje. Kot pravi, je podpihovanje ali zagovarjanje nasilja ravno tako nesprejemljivo. "Za 'ampak' ni prostora," je dejal.

Svetina Twitterja ne uporablja več. "Pa ne zgolj zato, ker nočem biti del tega ali ker ne bi hotel brati o tem, s kakšnimi izrazi me ljudje obkladajo, ampak tudi zaradi tega, ker sem se v nekem trenutku zavedel, da vpliva na moje odločitve. Vedel sem, kdaj me bo kdo napadel ob kateri odločitvi. To me je obremenjevalo in temu sem rekel ne," je pojasnil.