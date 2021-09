Študenti zahtevajo podaljšanje študentskega statusa za vse

Sestali so se tik pred začetkom novega študijskega leta "v opomnik, kaj naslednje leto nikakor ne sme iti narobe"

V Društvu Iskra in samoorganiziranem kolektivu Študentska fronta so na današnji skupščini pristojne pozvali k takojšnjemu podaljšanju študentskega statusa za vse in omilitvi bančne garancije za tuje študente in študentke. Sestali so se tik pred začetkom novega študijskega leta "v opomnik, kaj naslednje leto nikakor ne sme iti narobe".

Skupščino o študentski situaciji so žal organizirali šele sedaj, po izpitnem obdobju, ko je za prenekatere že prepozno, so zapisali v sporočilu za javnost. V zadnjih tednih pa so po njihovih navedbah nekakšni poskusi, kako se pripraviti na prihajajoče študijsko leto; predavanja in vaje naj bi potekala v živo pod PCT pogoji - mnogo diskusije je o tem, kako se naj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) preverja. Ali je za študentke in študente dovolj samotestiranje ali ni? Ali naj bodo testi plačljivi ali pa brezplačni, so navedli odprta vprašanja.

"Vse to je v redu in pomirjajoče, da je pred nami vsaj še kakšna možnost prihodnosti - prihodnost, ki se za študentke in študente začne čez kakšen teden. Ampak kaj, ko še tega študijskega leta nismo zares končali," so navedli.

Ob tem so spomnili, da jim je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport celo pomlad obljubljalo, da bodo v teh težkih časih sredi epidemije covida-19 lahko tudi to študijsko leto dobili možnost izrednega podaljšanja študentskega statusa. "Zdaj je september, 'koronastatusa' pa ni," so opozorili.

Spomnili so tudi, da je ministrstvo za notranje zadeve poleti zaostrilo pogoje, pod katerimi lahko tuje študentke in študenti zaprosijo za bivanje v Sloveniji v času študija. Spremembe veljajo že za ta oktober. Pristojne so pozvali k takojšnjemu podaljšanju študentskega statusa za vse in omilitvi bančne garancije za tuje študente in študentke.

Skupščino so organizirali zato, ker to niso zgolj njihove lastne izkušnje študentske bede, ampak so "naši skupni problemi", so še dodali.