»Število okužb in smrtnih žrtev covida-19 po svetu še naprej upada«

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sporoča, da so zabeležili devet odstotkov manj novih okužb kot v tednu prej

© pixabay.com

Upadanje števila novih primerov okužb in smrti zaradi covida-19 na globalni ravni se je v zadnjem tednu nadaljevalo, kažejo podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Zabeležili so okoli 3,67 milijona novih okužb in nekaj manj kot 60.000 smrtnih žrtev, kaže tedensko poročilo WHO, objavljeno v torek.

Med 13. in 19. septembrom je bilo po svetu potrjenih približno 3,67 milijona novih okužb, kar je devet odstotkov manj kot v tednu pred tem. Skupaj je bilo tako po svetu potrjenih skoraj 228 milijonov okužb.

Število se je na tedenski ravni povečalo zgolj v afriški regiji, in sicer za štiri odstotke, v evropski pa se je za toliko zmanjšalo. Največji upad so zabeležili v Vzhodnem Sredozemlju, število okužb se je zmanjšalo za 22 odstotkov, navaja WHO.

Na globalni ravni se je zmanjšalo tudi število smrtnih žrtev, v tednu med 13. in 19. septembrom je umrlo 59.839 covidnih bolnikov. To je sedem odstotkov manj kot v tednu prej. Covid-19 je tako po svetu doslej zahteval 4,68 milijona življenj.

Število žrtev covida-19 se je na tedenski ravni povečalo v zahodnopacifiški regiji, in sicer za sedem odstotkov, v evropski pa za en odstotek. Najbolj je upadlo v jugovzhodni Aziji - za 27 odstotkov.

