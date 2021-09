»Vodilna farmacevtska podjetja spodbujajo krizo človekovih pravic brez primere«

Amnesty International (AI) v novem poročilu opozarja, da farmacevtska podjetja v času korona krize otežujejo razmere

Vodilna farmacevtska podjetja, ki so na čelu cepljenja proti covidu-19, spodbujajo krizo človekovih pravic brez primere, v danes objavljenem poročilu opozarja Amnesty International (AI). Krizo spodbujajo z zavračanjem tega, da bi se odpovedala pravicam intelektualne lastnine. Poleg tega večina ne daje prednosti dobavi cepiv revnejšim državam.

Podjetja AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna in Novavax zavračajo sodelovanje v pobudah za povečanje svetovnih zalog cepiv z deljenjem znanja in tehnologij. Poleg tega nasprotujejo predlogom za začasno odpravo pravic intelektualne lastnine, v poročilu z naslovom Dvojni odmerek neenakosti: farmacevtska podjetja in kriza cepiv proti covidu-19 opozarja AI.

"Cepljenje sveta je naša edina pot iz te krize. To bi moral biti čas, da se podjetja, ki so tako hitro razvila cepiva, pozdravlja kot junake. Namesto tega je, na njihovo sramoto in našo skupno žalost, namerno blokiranje prenosa znanja (...) ter njihovo usmerjanje in poslovanje v korist bogatih držav ustvarilo popolnoma predvidljivo in popolnoma uničujoče pomanjkanje cepiva za mnoge druge," je opozorila generalna sekretarka AI Agnes Callamard.

Od 5,76 milijarde porabljenih odmerkov po vsem svetu so jih le 0,3 odstotka razdelili v državah z nizkimi dohodki. Več kot 79 odstotkov pa so jih porabili v državah s srednje visokimi in visokimi dohodki, navaja AI.

Kljub pozivom, naj dajo prednost mednarodni pobudi za pravično porazdelitev cepiv Covax, so nekatera od omenjenih podjetij nadaljevala povečevanje zalog cepiv za države, za katere je znano, da jih kopičijo.

Amnesty International države in farmacevtska podjetja sto dni pred koncem leta poziva, naj do takrat državam z nizkimi in srednje nizkimi dohodki dostavijo dve milijardi odmerkov cepiv. V okviru kampanje z imenom "100 dni do konca: dve milijardi cepiv zdaj" zahtevajo, da se do konca leta doseže cilj Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) cepljenja 40 odstotkov prebivalcev držav z nizkimi in srednje nizkimi dohodki.

Države pozivajo, da porazdelijo več sto milijonov odmerkov presežnih odmerkov cepiva. Proizvajalce cepiv pa, naj zagotovijo, da bo najmanj 50 odstotkov proizvedenih cepiv šlo tem državam.

Na prošnjo za odziv se je pred objavo poročila odzvalo pet podjetij, le Novavax se ni. Priznala so, da je pravična razdelitev cepiv, predvsem državam z nizkimi dohodki, ključnega pomena. Vendar pa podjetja niso izpolnila teh prizadevanj in svoje odgovornosti na področju človekovih pravic, so zapisali v AI.