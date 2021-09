Hojsov biser je moral v zapor

V zapore so ga po fotografiji sodeč pospremili nekateri somišljeniki iz vrst rumenih jopičev in portala NTA, pred vhodom so razvili plakat »Domoljubje ni zločin«, slogan identitarcev in drugih desničarskih grupacij po svetu

Objava na blogu NTA, spletnem domovanju "rumenih jopičev"

Rumenojopični Urban Purgar, zaslovel je po čaščenju Adolfa Hitlerja in svoji zvesti obrambi vlade Janeza Janše, je moral oditi v zapor. Glavni in odgovorni urednik Nacionalne tiskovne agencije, prvega fašistnega medija v državi, kot se je izrazil njegov ustanovitelj Aleš Ernecl, je na svojem tviterju računu ob slovesu objavil romantičen pozdrav »Rad vas mam« in k temu dodal slovensko zastavo.

Hojsovi biseri, za prostaškega ministra svetel zgled trapastemu svinjskemu ljudstvu in hkrati branik pred njim, počasi odhajajo na služenje kazni, po mnenju vladajočih najbrž po krivici. Časnik Večer je zapisal, da mora Purgar v zapor za pet mesecev, domnevno zaradi nasilništva. Poleg tega naj bi bil obsojen še na sedemmesečno zaporno kazen, vendar ta sodba po njihovih informacijah še ni pravnomočna. Po medijskih zapisih sodeč je Purgarju tožilstvo že leta 2015 očitalo tatvino, ob vsem drugih drugih naropanih izdelkih so s kolegi pri vlomu v hišo v Jablanici pri Boštanju odpeljali še deset rastlin konoplje. Vendarle so imeli smolo, ker jih je zasačila policija.

Informacijo, da se je moral zglasiti na prestajanju kazni na Povšetovi v Ljubljani, je objavil kar sam na svoji strani NTA, z nekaj solidarnega ogorčenja so jo povzeli tudi nekateri Janševi mediji. V zapore so ga po fotografiji sodeč pospremili nekateri somišljeniki iz vrst rumenih jopičev in portala NTA, pred vhodom so razvili plakat »Domoljubje ni zločin«, slogan identitarcev in drugih desničarskih grupacij po svetu.

Janševa Demokracija v podporo zaporniku

Avtor zapisa »Hitler je heroj« in nekaterih antisemitskih in negacionističnih idej je na podlagi manifesta identitarcev, ki ga je izdala založba stranke SDS in so ga kasneje Žan Mahnič in drugi poslanci ponosno promovirali, zadnje mesece plenil veliko pozornosti. Po pravici in tudi zato, ker je Ministrstvo za kulturo njegovemu Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu. S tem so identitarne ideje v Sloveniji s pečatom oblasti postale kulturne, javne in privilegirane. Zdaj tudi lažje razumemo nedavni Purgarjev odstop z mesta predsednika. Ni namreč nujno, da je zares zapustil položaj zaradi pritiska članov svojega društva, kot je sam pojasnil, ampak iz bolj praktičnih razlogov.

Pomenljiva je tudi posvojitev propagandne retorike, s katero so biserni rumeni jopiči zamaskirali prave razloge odhoda v zapor. V svojem zapisu na strani NTA z naslovom »Šokantno: tovarišija zaprla našega Urbana« gradijo članek na predpostavki, da je njihov urednik žrtev domačega komunističnega režima, k temu so dodali še primerjavo z zatiranjem opozicije v Belorusiji. Refleks dobro poznamo, stranka SDS in njen predsednik že desetletja gradi na tezi o »komunističnem krivosodju«, najbolj emblematičen dokaz zanjo je postala ustanovitev Odbora 2014 ob sodbi Janezu Janši, ko so sedanji ustavni sodnik ddr. Klemen Jaklič in številni drugi istomišljeniki dolge tedne dokazovali, da je naše sodstvo politično motivirano in del »tovarišije«.

Ne odhajajo pa v zapor vsi biseri. Neonacistični rumeni jopič Julijan Recko iz Šentjurja pri Celju, ki je pod Prešernovim spomenikom stegoval svojo roko v nacistični pozdrav Hitlerju 24. junija lani, je po nekaterih podatkih kasneje prejel denarno kazen. Le zato, ker v Sloveniji takšno zavržno poveličevanje nacizma ni kaznivo dejanje.

