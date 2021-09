Most poimenovali po z vojnim zločinom omadeževani vojaški enoti

Predlog o imenovanju mostu v Karlovcu je podprla vladajoča HDZ ob sodelovanju skrajno desne stranke Domovinsko gibanje, medtem ko je predlogu nasprotovala zeleno-leva platforma Zmoremo

Mestni svet Karlovca je odločil, da bodo most čez reko Korano poimenovali po enoti posebne enote hrvaške policije Grom. A prav pripadnik te enote je pred 30 leti na tem mostu umoril 13 vojaških ujetnikov, dva pa ranil. Vladajoča v mestnem svetu HDZ zanika povezave med poimenovanjem mostu in vojnim zločinom, opozicija pa trdi, da je povezava očitna.

Mestni svet je že v torek začel razpravo o tem, da bi most v predmestju Karlovca poimenovali po posebni policijski enoti Grom, glasovanje pa je bilo danes v zgodnjih jutranjih urah, poroča Jutarnji list na svoji spletni strani.

Razprava se je začela 21. septembra, prav ob 30. letnici vojnega zločina, v katerem je nekdanji pripadnik te enote Mihajlo Hrastov na mostu umoril 13 ujetih pripadnikov rezervnih enot takratne JLA, dva pa ranil.

Predlog o imenovanju mostu je podprla vladajoča HDZ ob sodelovanju skrajno desne stranke Domovinsko gibanje, medtem ko je predlogu nasprotovala zeleno-leva platforma Zmoremo. Svetniki opozicijske SDP so sejo zapustili že pred začetkom razprave, še navaja zagrebški časnik.

Kot dodaja, je dolgo razpravo možno opisati z dvema različnima pogledoma na dogodke z začetka vojne na območju Karlovca septembra 1991. Podporniki poimenovanja so trdili, da je bila posebna enota Grom prva, ki je branila mesto in je prav na mostu čez Korano odigrala eno ključnih vlog pri obrambi mesta jeseni 1991.

Razprava se je začela 21. septembra, prav ob 30. letnici vojnega zločina, v katerem je nekdanji pripadnik te enote Mihajlo Hrastov na mostu umoril 13 ujetih pripadnikov rezervnih enot takratne JLA, dva pa ranil.

Izpostavljajo, da je Hrastov prestal zaporno kazen zaradi umora ujetnikov ter da njegovega vojnega zločina ni možno povezati z imenovanjem mostu po enoti, v kateri je bil. Menijo, da ne morejo biti vojni zločinci vsi pripadniki enote, in da si je ta zaslužila, da se po njej poimenuje most.

Opozicija je izpostavila, da nimajo nič proti enoti, ki je branila Karlovec. A so obenem vztrajali, da ni mogoče zanikati očitnih povezav med imenovanjem mostu in vojnim zločinom, tudi zaradi tega, ker so navijaške skupine na zid cestnega podvoza pri mostu narisale grafit v čast Hrastovu.

Kot so menili v opoziciji, gre za relativizacijo hrvaških vojnih zločinov. Tisti, ki podpirajo idejo o poimenovanju mostu, podajajo roko tistim, ki rišejo grafite, poimenujejo ulice in šole po srbskih vojnih zločincih, kot sta Ratko Mladić in Radovan Karadžić, so opozorili.

Hrastova so zaradi vojnega zločina nad neoboroženimi ujetniki obtožili že leta 1992. Po številnih ponovljenih sojenjih je bil leta 2015 pravnomočno obsojen na štiri leta zapora, ki jih je tudi prestal. A čeprav je obsojeni vojni zločinec, je za mnoge Karlovčane heroj.