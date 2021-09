»Odloki vlade ne smejo biti nad zakoni, kaj šele nad ustavo«

Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) je pozval Premogovnik Velenje in hčerinsko podjetje HTZ, naj se vzdržita pritiskov na delavce glede izpolnjevanja pogoja PCT. Obenem je pozdravil odločitev Sindikata policistov Slovenije (SPS), ki je zahteval ustavno presojo vladnega odloka o pogoju PC.

Kot so danes sporočili iz SDRES, so delavci Premogovnika Velenje in HTZ ogorčeni nad dejstvom, da se je izvršilna veja oblasti odločila na delodajalce prenesti pritisk glede cepljenja prebivalstva.

"Izkušnje drugih sindikatov potrjujejo, da se zaposleni potem soočajo z različnimi pritiski delodajalcev. To se nam zdi nedopustno. Odloki vlade niso, ne morejo in ne smejo biti nad zakoni in veljavnimi kolektivnimi pogodbami, kaj šele nad ustavo in zavezujočimi mednarodnimi pogodbami. Zato je nedopustno vsakršno poseganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja delavcev s podzakonskimi predpisi, ki jih izdaja izvršilna veja oblasti, ne da bi jo za to pooblastil zakonodajalec," menijo v SDRES.

Premogovnik Velenje in podjetje HTZ so v sindikatu pozvali k ureditvi razmer na zakonit način in s socialnim dialogom. Pozvali so tudi k podpori zaposlenim v državni upravi, ki so po njihovih besedah čez noč nezakonito ostali brez možnosti odločanja.

Kot so dodali, ne pristajajo na to, da se bo na njihovih plečih skozi pritiske delodajalcev nezakonito uveljavljala agenda vlade, ki ljudi ni uspela prepričati v cepljenje. "Odlok ima za neposredno posledico to, da delodajalec vrši pritisk nad zaposlenim. Take stvari se morajo urejati na nacionalni ravni, in sicer s socialnim dialogom, ne pa s prisilo," so dodali.

Vlada je prejšnji teden sprejela odlok, ki s 1. oktobrom za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC). V obeh policijskih sindikatih so posledično na ustavno sodišče vložili pobudo za presojo ustavnosti tega odloka. V drugih delovnih organizacijah z nekaj redkimi izjemami pa je v skladu z vladnimi odloki za zaposlene obvezno izpolnjevanje pogoja prebolelosti, cepljenosti oziroma testiranja (PCT).