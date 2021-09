Delež tistih, ki so se ali se nameravajo cepiti, največji do zdaj

Javnomnenjska raziskava

Delež tistih, ki so se že cepili ali to nameravajo narediti, je dosegel 71 odstotkov, kar je največ do zdaj, je pokazala javnomnenjska raziskava družbe Valicon. Pogoju PCT nasprotuje več vprašanih, kot ga podpira. Trenutni položaj v zvezi z novim koronavirusom pa je za največ anketirancev neprijeten in utrujajoč.

K višjemu deležu tistih, ki so že cepljeni ali to nameravajo še storiti, je po ugotovitvah raziskave prispeval višji delež tistih, ki so cepljeni (takih je 62 odstotkov sodelujočih), medtem ko delež tistih, ki pravijo, da se bodo verjetno cepili, ostaja enak kot pred dvema tednoma, to je šestodstoten. Delež tistih, ki se bodo zagotovo cepili, je nižji. Taki so trije odstotki, medtem ko jih je bilo pred dvema tednoma šest odstotkov.

Cepljenje sicer podpira 63 odstotkov vprašanih, 37 odstotkov pa jih je proti.

Z zahtevanjem pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) v skoraj vseh dejavnostih in javnih mestih se ne strinja 53 odstotkov anketirancev, strinja pa se jih 47 odstotkov.

V raziskavi so sodelujoče tudi povprašali, kako doživljajo trenutni položaj v zvezi z novim koronavirusom in življenjem v trenutnih razmerah. Največ, 45 odstotkov, jih položaj ocenjuje kot neprijeten in utrujajoč, kar je sicer manj kot decembra lani, ko ga je kot takega ocenjevalo 54 odstotkov vprašanih. Kot kritičen, na trenutke kaotičen, položaj ocenjuje 19 odstotkov vprašanih (pet odstotnih točk več kot decembra), kot povsem brezupen pa šest odstotkov vprašanih (decembra trije odstotki).

Kot sprejemljiv položaj ocenjuje 16 odstotkov vprašanih (tri odstotne točke manj kot decembra). Kot normalen položaj glede na nastale razmere ocenjuje 14 odstotkov vprašanih (pet odstotnih točk več kot decembra), kot povsem normalen pa odstotek vprašanih (enako kot decembra).

Raziskavo #Novanormalnost je družba Valicon opravila v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si. V njej je med 17. in 19. september sodelovalo 517 ljudi.