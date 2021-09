Trump toži novinarje

Tožba, v kateri zahteva 100 milijonov dolarjev odškodnine, je vložena proti novinarjem Davidu Barstowu, Russellu Buettnerju in Susanne Craig

Donald Trump

© NASA / Flickr

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je vložil odškodninsko tožbo proti nečakinji Mary Trump in trem raziskovalnim novinarjem časopisa New York Times zaradi zgodbe o družinskem premoženju in davčnih praksah iz leta 2018.

Članek je deloma temeljil na zaupnih dokumentih, ki jih je Mary Trump posredovala časopisu. Trump v tožbi na državnem sodišču trdi, da je nečakinja prekršila določila pogodbe o zaupnosti, ko je objavila davčne podatke, do katerih je prišla v času spora o dedovanju premoženja pokojnega družinskega patriarha Freda Trumpa.

Novinarje obtožuje, da so si prizadevali, da pridobijo Mary Trump za svoj vir informacij in so jo prepričali, da jim je predala dokumente. Tožba, v kateri zahteva 100 milijonov dolarjev odškodnine, je vložena proti novinarjem Susanne Craig, Davidu Barstowu in Russellu Buettnerju.

"Potrkala sem na vrata Mary Trump in jih je odprla. Nekateri temu pravijo novinarstvo."



Susanne Craig,

novinarka

Zgodba v New York Timesu je spodkopala Trumpovo zgodbo o tem, da si je sam ustvaril veliko premoženje s podatkom, da mu je Fred Trump skozi desetletja plačal skupaj najmanj 413 milijonov dolarjev, med drugim tudi s pomočjo shem za izogibanje plačila davkov.

New York Times je sporočil, da gre za poskus utišanja neodvisnih medijev, ki se mu bodo ognjevito uprli. Poročanje o Trumpovih davkih je bilo v javnem interesu, so sporočili iz časopisa. "Potrkala sem na vrata Mary Trump in jih je odprla. Nekateri temu pravijo novinarstvo," je dejala Susanne Craig.

atqgArjz_fc

oH--7aR_GAw