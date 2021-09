Na protestu v Ljubljani ponovno več tisoč ljudi

Zbrali so se nasprotniki uvajanja pogojev PCT in protest napovedali tudi za prihodnji teden

Na ljubljanskem Trgu republike pred parlamentarnim poslopjem so se danes vnovič zbrali nasprotniki uvajanja pogojev PCT (preboleli, cepljeni, testirani) v vse sfere življenja. Tudi tokrat so bile v ospredju zahteve po umiku omejevalnih ukrepov in nasprotovanje oblastem, ki so po mnenju nekaterih govorcev ugrabile državo.

Na protestu so bili znova kritični do vlade in aktualnega sklica državnega zbora, znova pa je bilo slišati tudi nekaj tistih, ki ne verjamejo, da novi koronavirus sploh obstaja, pa tudi tistih, ki verjamejo v škodljivost cepiv.

Ocenili so, da je cepljenje proti covidu-19 v resnici že zdaj prisilno in da c"epljenje in testiranje ne bosta rešila koronske krize". Na argumente, da naj bi se cepili iz solidarnosti do ranljivih skupin, pa je bilo slišati oceno, da gre za "lažno solidarost".

Med soorganizatorji shoda je bila znova stranka Resni.ca, tudi tokrat je na shodu spregovoril njen predsednik Zoran Stevanović.

Shod je bil neprijavljen, zato je za varovanje skrbela policija. V primerjavi z minulo sredo je okrepila varovanje in povečala število policistov. Trg je bil ograjen, poslopje DZ pa so izpraznili že pred shodom. Minuli teden je namreč podoben shod, na katerega so vabile iste skupine, sprva potekal mirno, zvečer pa so izbruhnili izgredi, v katerih je bilo poškodovanih več ljudi, nastala je tudi škoda na poslopju DZ in javnih površinah. Organizatorji sredinega protesta so se sicer od izgredov distancirali in dejali, da je šlo za "nastavljene provokatorje".

Po prvih ocenah naj bi se tudi na tokratnem shodu zbralo več tisoč ljudi, nekatere ocene se gibljejo tudi okoli številke 10.000. Ob približno 19.30 je Stevanović zbranim sporočil, da se protest končuje in jim naročil, naj se mirno razidejo. Napovedal je, da se bodo protestniki zbrali tudi prihodnjo sredo. Večina zbranih je nato trg zapustila, nekaj protestnikov pa je ostalo vse do 21. ure. Posamezniki so takrat glasno žvižgali in skandirali, a do izbruhov nasilja ni prišlo.

