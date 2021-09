Ameriška FDA odobrila poživitveni odmerek cepiva Pfizer za starejše od 65 let

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je po priporočilu panela neodvisnih strokovnjakov odobrila poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech za osebe, starejše od 65 let

Ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) je v sredo v skladu s pričakovanji po priporočilu panela neodvisnih strokovnjakov odobrila poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19 proizvajalca Pfizer/BioNTech za osebe, starejše od 65 let in za tiste z visokim tveganjem covida-19.

Tretji odmerek cepiva Pfizer/BioNTech lahko dobijo sedaj starejši od 65 let, mlajše osebe z zdravstvenimi težavami in zdravstveni delavci oziroma vsi, ki jih njihovo delo izpostavlja veliki nevarnosti okužbe. To so med drugim delavci v samopostrežnih trgovinah, učitelji, brezdomci in tisti, ki delajo z njimi, pa zaporniki ter zaporniški pazniki.

Vlada predsednika Josepha Bidna je želela odobritev poživitvenega odmerka za vse odrasle državljane, vendar se mora za zdaj zadovoljiti s tem. Večina strokovnjakov namreč meni, da enostavno še ni dovolj zanesljivih podatkov o obnašanju cepiva in posledicah, da bi tretji odmerek odobrili za vse.

Sedaj mora poživitveni odmerek cepiva odobriti še Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Tudi tu morajo najprej svoje povedati zunanji strokovni svetovalci, šele nato pa se bo agencija odločila.

FDA je sklenila, da lahko tretji odmerek cepijo šest mesecev po prejemu drugega.

