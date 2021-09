VIDEO: Johnson citiral žabca Kermita

Britanski premier je v svojem nagovoru pozval k okrepitvi prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam

Žabec Kermit / Boris Johnson

© YouTube

Britanski premier Boris Johnson je v svojem nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov pozval k okrepitvi prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam. Imamo moč, da spreminjamo stvari in se rešimo, je dejal. Pri tem pa je uporabil tudi citat žabca Kermita (Kermit the Frog) iz priljubljenega Muppet showa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Imamo izjemno moč, da spreminjamo stvari ali da jih spreminjamo na bolje. In imamo izjemno moč, da se rešimo," je dejal Johnson v splošni razpravi v okviru 76. Generalne skupščine ZN.

"In ko je žabec Kermit pel 'ni lahko biti zelen' - saj se spomnite? Rad bi vam rekel, da ni imel prav. Ni imel prav. Lahko je, ne le, da je lahko, je tudi donosno in prav je biti zelen," je dejal britanski premier. "Poleg tega pa je bil tudi po nepotrebnem nesramen do gospodične Pujse (Miss Piggy)," je spomnil na priljubljeno televizijsko lutkarsko oddajo, ki se je začela leta 1976.

"In ko je žabec Kermit pel 'ni lahko biti zelen' - saj se spomnite? Rad bi vam rekel, da ni imel prav. Ni imel prav. Lahko je, ne le, da je lahko, je tudi donosno in prav je biti zelen. Poleg tega pa je bil tudi po nepotrebnem nesramen do gospodične Pujse (Miss Piggy)."



Boris Johnson,

britanski premier

Britanski premier se je zavzel za okrepitev pogozdovanja in večjo izrabo vetrne energije. Izrazil je zadovoljstvo, da postavljajo velika polja turbin v Severnem morju. "Proizvajamo toliko vetra, da razmišljam o tem, da bi si spremenil ime v Boreas in tako počastil boga severnega vetra," je še dodal Johnson.

Pohvalil je tudi napoved kitajskega predsednika Xi Jinpinga, da Kitajska ne bo več podpirala gradnje termoelektrarn na premog v tujini. Pohvalil je ameriškega predsednika Joeja Bidna za njegovo napoved, da bo za boj proti podnebnim spremembam namenil dodatne milijarde dolarjev.

Izrazil je pričakovanje, da bo podnebna konferenca COP26 v Glasgowu novembra kot "zabava sveta za 16 rojstni dan, ko se bo svet odločil, da bo odrasel". Na konferenci bi morali "upihniti svečke za svet, ki gori", je še dodal po poročanju dpa.

HPdt52Rqmr4

bufxxxSBCHM