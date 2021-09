Milanović znova razburja s svojimi izjavami o BiH

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je dejal, da je na "nek način" tudi predsednik Hrvatov v Bosni in Hercegovini

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku novinarjem povedal, da je na "nek način" tudi predsednik Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Na Milanovićevo izjavo se je ostro odzval trenutni predsedujoči predsedstva BiH Željko Komšić, ki meni, da gre za "vrhunec neumnosti in anahronizma".

Milanović je izjavil, da je predsednik tudi tistim državljanom BiH, ki imajo hrvaško državljanstvo. Pojasnil je, da gre tako za Hrvate v BiH kot tudi tiste v ZDA, ki imajo volilno pravico na Hrvaškem.

Med drugim je dejal, da je volilno pravico hrvaških državljanov, ki živijo zunaj Hrvaške, pogosto osebno problematiziral ravno zaradi tega, da se ne bi vtikal v prostor držav v katerih Hrvati živijo. V obstoječih okoliščinah pa je kot politično in formalnopravno dejstvo izpostavil, da je predsednik tudi tem Hrvatom, čeprav takšne politike, kot je dejal, osebno ne izvaja.

Izjava hrvaškega predsednika je bila del odgovora na novinarsko vprašanje o tem, da se je generalne skupščine udeležil tudi Komšić, ki je formalno predstavnik Hrvatov v predsedstvu BiH. Na Hrvaškem sicer menijo, da Komšić ne more biti legitimni predstavnik Hrvatov, ker je bil izvoljen večinoma z glasovi Bošnjakov. Takšno je tudi Milanovićevo stališče.

Na Milanovićevo izjavo se je ostro odzval trenutni predsedujoči predsedstva BiH Željko Komšić, ki meni, da gre za "vrhunec neumnosti in anahronizma".

Komšić se je prav tako v New Yorku odzval na Milanovićevo izjavo. "Sem mislili, da je Milanović predsednik Republike Hrvaške, ne pa vodja nekega celotnega naroda. V ZN bi morali predstavljati države. Nismo poglavarji, ki tekmujejo, katero pleme je večje in močnejše ter katero bo zmagalo," je dejal Komšić za televizijo Al-Jazeera Balkans.

Menil je, da gre za "vrhunec neumnosti in anahronizma, ki ga v regiji še ni bilo slišati". Omenil je, da celo srbski predsednik Aleksandar Vučić ne govori, da je predsednik vseh Srbov.

Milanovićevo izjavo so kritizirali tudi mediji v BiH, ker da se hrvaški predsednik na ta način vtika v notranje zadeve BiH. Navajajo tudi, da niso vsi Hrvati v BiH državljani Hrvaške ter da je Milanović na zadnjih predsedniških volitvah dobil le nekaj več kot 51.500 glasov vseh hrvaških državljanov, ki ne živijo na Hrvaškem, navaja sarajevski novičarski portal klix.ba.

Tudi zagrebški Jutarnji list danes komentira, da je Milanović s svojimi besedami "diskreditiral Hrvaško". Kot piše, se je spustil na raven Vučića in njegovega "srbskega sveta", čeprav Milanović osebno opozarja na nevarnost "srbskega sveta" kot velikosrbske ideje.

