Ameriški posel

Westinghouse pri ministru Vrtovcu

Jernej Vrtovec

© Borut Krajnc

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec (NSi) se je na začetku septembra sestal s predstavniki družbe Westinghouse, multinacionalke, ki se ukvarja z jedrsko tehnologijo – pred 50 leti je z reaktorji opremila Jedrsko elektrarno Krško. Na ministrstvu so sestanek opisali takole: na njem naj bi bili izmenjali »poglede in dobre prakse na področju jedrske energije«, znova so izrecno zanikali, da bi sprejeli kakršenkoli »dogovor ali zavezo« v zvezi s projektom gradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK2).