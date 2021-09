Slovenija edina v EU temno rdeča

Epidemiološki zemljevid Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC)

© ECDC

Stockholm, 23. septembra - Celotna Slovenija je na novem epidemiološkem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) označena s temno rdečo barvo. Glede na zemljevid je Slovenija edina s tako slabo epidemiološko situacijo; nobena druga regija v EU ni temno rdeča. Za Poljsko sicer ni na voljo dovolj podatkov.

S temno rdečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev presega 500.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je 14-dnevna incidenca za celotno Slovenijo v sredo znašala 648. ECDC sicer pri pripravi zemljevida uporablja podatke, ki mu jih države pošljejo do torka opolnoči.

Glede na zemljevid ECDC je stanje epidemiološko stanje v Sloveniji najslabše v EU. Veliko regij je sicer obarvanih rdeče, kar pomeni nekoliko boljše stanje ‒ če je 14-dnevna incidenca med 200 in 500 na 100.000 prebivalcev oz. med 75 in 200 in z deležem pozitivnih testov višjim od štirih odstotkov.

Tako je rdeča večina Nemčije, Avstrije in sosednja Hrvaška, pa tudi Romunija, Bolgarija in Grčija, vse tri baltske države in Irska ter deli osrednje Španije in jug Italije.

Pretežni del Italije, Francije in skandinavskih držav je na drugi strani obarvan oranžno, medtem ko je pretežni del Madžarske in Češke obarvan celo zeleno, kar pomeni najboljše epidemiološke razmere. Med zelenimi deželami sta npr. tudi italijanski Lombardija in Piemont.

