Enoten polnilnik za vse elektronske naprave?

Evropska komisija je predstavila zakonodajni predlog za vzpostavitev enotne rešitve za polnjenje elektronskih naprav

© www.digital-life.si

Evropska komisija je danes predstavila zakonodajni predlog za vzpostavitev enotne rešitve za polnjenje elektronskih naprav. V skladu s predlogom bodo USB-C postala standardna napajalna vrata za vse naprave. Uporabnikom bo s tem prihranjen nakup različnih polnilnikov, zmanjšala pa naj bi se tudi količina e-odpadkov.

Evropska komisija želi narediti konec širokemu naboru nezdružljivih polnilnikov, ki jih gospodinjstva uporabljajo za polnjenje elektronskih naprav, od mobilnih telefonov, tabličnih računalnikov do slušalk, saj je za vsako od teh naprav običajno potreben drugačen polnilnik.

Z današnjim predlogom za revizijo direktive o radijski opremi bodo harmonizirana napajalna vrata in tehnologija za hitro polnjenje. To pomeni, da bodo USB-C postala standardna vrata za vse pametne telefone, tablične računalnike, digitalne fotoaparate, slušalke, prenosne zvočnike in igralne konzole.

Komisija tudi predlaga ločitev prodaje polnilnikov od prodaje elektronskih naprav, kar pomeni, da bo lahko uporabnik elektronsko napravo kupil brez polnilnika. To bo koristilo potrošnikom in zmanjšalo okoljski odtis, povezan s proizvodnjo in odstranjevanjem polnilnikov, kar bo podprlo zeleni in digitalni prehod.

Predlog predvideva tudi boljše informiranje uporabnikov, saj bodo proizvajalci morali zagotoviti ustrezne informacije o učinkovitosti polnjenja, vključno z informacijami o moči, ki jo zahteva naprava, in ali podpira hitro polnjenje.

Po besedah komisarja za notranji trg Thierryja Bretona bodo v skladu s predlogom evropski uporabniki uporabljali enoten polnilnik za vse prenosne elektronske naprave, kar je pomemben korak k večji enostavnosti in zmanjšanju odpadkov.

Pri komisiji pri tem navajajo podatek, da potrošniki samo za samostojne polnilnike letno porabijo 2,4 milijarde evrov, odstranjeni in neuporabni polnilniki pa povzročijo do 11.000 ton e-odpadkov.

Skupaj z drugimi ukrepi bodo potrošniki z uvedbo enotnega polnilnika privarčevali 250 milijonov evrov letno, količina elektronskih odpadkov pa se bo zmanjšala za okoli tisoč ton na leto.

"Evropski potrošniki so bili dovolj dolgo nezadovoljni zaradi nezdružljivih polnilnikov, ki so se jim kopičili v predalih. Industriji smo dali dovolj časa, da poišče lastne rešitve, in zdaj je nastopil čas za zakonodajne ukrepe za univerzalni polnilnik. To je pomembna zmaga za naše potrošnike in okolje ter je v skladu z našimi zelenimi in digitalnimi ambicijami," je sporočila izvršna podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager, pristojna za Evropo, pripravljeno na digitalno dobo.

Proizvajalci mobilnih telefonov so se na pobudo Evropske komisije v minulih letih zavezali k enotnemu pristopu, kar je pripeljalo do zmanjšanja števila polnilnikov s 30 na tri, vendar pa jim ni uspelo ponuditi skupne rešitve. Predvsem ameriški Apple, ki za svoje naprave uporablja drugačen polnilnik, je nasprotoval spremembi. Zato je komisija danes predstavila omenjeni zakonodajni predlog za enotno rešitev za polnjenje elektronskih naprav.

Predlog komisije morata v okviru rednega zakonodajnega postopka sprejeti še Evropski parlament in Svet, v katerem so zastopane države članice. Če bo predlog sprejet, bo začelo teči prehodno obdobje 24 mesecev, ki bo omogočilo industriji prilagoditev pred dejanskim začetkom uporabe.