Nasprotnik cepljenja se otepa očitkov, da je bil cepljen

Vodja avstrijskih svobodnjakov FPÖ Herbert Kickl, ki je eden glasnih nasprotnikov obveznega cepljenja v Avstriji, se brani pred "obtožbami", da se je v resnici na skrivaj že cepil proti covidu-19. Na televiziji je celo predstavil test, ki dokazuje, da nima protiteles. A za vladno ljudsko stranko (ÖVP) to ni dovolj.

Kickl je eden najbolj glasnih dvomljivcev v ukrepe, ki jih v boju proti pandemiji covida-19 sprejema vlada pod vodstvom Sebastiana Kurza. A v vladajoči ÖVP so "udarili" nazaj. Eden visokih predstavnikov stranke, svetovalec za odnose z javnostmi Wolfgang Rosam je namreč nedavno izjavil, da se je Kickl v nasprotju s svojimi izjavami dejansko že cepil, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Kickl je to dojel kot napad na njegovo verodostojnost in čast. Od Rosama je zahteval umik teh izjav in mu zagrozil s tožbo. A Rosam tega ni storil, ampak je nasprotno svoje izjave ponovil in še podkrepil.

Prvak FPÖ je zato predstavil še test protiteles na covid-19, ki dokazuje, da jih nima in da torej ni niti cepljen niti ni prebolel te bolezni.

A v ÖVP menijo, da to ni dovolj. Od Kickla zahtevajo izjavo pod prisego, overjeno pri notarju, ter potrditev testa v javni bolnišnici. "Kar en test protiteles" ni dovolj, je po poročanju APA poudaril generalni sekretar ÖVP Axel Melchior, Kicklovo obnašanje pa je označil za dejanja iz "globoke užaljenosti" in "velikega sovraštva do ljudske stranke".

Kickl je sicer na novinarski konferenci predstavil tudi kratek videoposnetek, kako daje vzorec krvi v ambulanti nekdanjega vodilnega člana ÖVP in stranke Team Stronach Marcusa Franza. Ta je nato v kratki izjavi povedal, da Kicklov vzorec krvi nima protiteles proti virusu sars-cov-2. Serološki test tako dokazuje, da ni prebolel okužbe z novim koronavirusom oz. bil cepljen.

S tem je, kot je poudaril Kickl, hotel utišati zlonamerne govorice, ki so načele njegovo kredibilnost in ki so jih sprožili njegovi politični tekmeci. Kot je dejal, je s testiranjem na prisotnost protiteles sledil tudi pozivu vodje poslancev ÖVP Augusta Wögingerja.

Na Kicklove izjave se je na Twitterju odzval tudi Rosam. "OK, zdaj vemo. Kickl ni cepljen. Veliko šova glede govoric," je zapisal in hkrati "iracionalno obnašanje" pripisal predvolilnemu boju.

