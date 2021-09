Čemu bi morale biti te fotografije pomembne za javnost?

Zakaj nekateri mediji, ki jih obvladuje vladajoča politika, postajajo promocijska trobila, ki odkrito pogrešajo zapise o nazdravljanju v čast Janezu Janši?

Naslov članka in fotografija na spletnem portalu Siol

© Siol / IN MEDIA RES

Ni prvič, da je portal Siol objavil ekskluzivo, kasneje jo je po pričakovanju povzela še Janševa Nova24TV. Peter Jančič se je v prispevku odločil za »narativno« zasmehovalni pristop, zelo značilen za diskurz vladajoče stranke SDS: že v naslovu in v osrednjem poudarku zapisa se huronsko norčuje iz podatka, da je domnevno Janez Janša »tajno praznoval« s politično elito Evrope, medtem ko se je »luzerski« Milan Kučan isti petek družil s protestniki na ulicah in podprl njihove zahteve po odstopu vlade.

Politični oponenti niso edina tarča Jančičevega posmeha, druga so mediji. »Tajnost«, omenjena že v naslovu, figurira kot sarkastična interpretacija in v njej je skrit očitek, da so množični mediji javnosti zamolčali pomembno dejstvo. Katero? 17. septembra je predsednik vlade dopolnil 63 let in ta dan se je udeležil 8. vrha sredozemskih držav MED-7 v Atenah, katere članice so Španija, Ciper, Grčija, Francija, Italija, Malta in Portugalska. Jančič presenetljivo zapiše, kaj bi novinarje pri tem moralo zanimati:

Kot je razvidno s posnetka srečanja, ki je bilo doslej javnosti prikrito, je Janša nazdravljal s samim francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom, predsednikoma italijanske in španske vlade Mariem Dragijem ter Pedrom Sanchezom. Med voditelji držav pa sta bila tam tudi hrvaški premier Andrej Plenković in grški premier Kiriakos Mitsotakis.

Evforičen zapis, s katerim se želi triumfalno predstaviti Janšo kot čislanega evropskega politika, na čigar zdravje pijejo sami pomembneži, medtem ko se Kučan kot satanizirana figura, ki pooseblja konstruiranega komunističnega sovražnika, ukvarja z uličnimi nepomembnostmi, ima več lepotnih napak. Pa jih naštejmo.

Razkritje dveh ekskluzivnih fotografij, očitno pridobljenih iz krogov vlade in zato najbrž tudi nepodpisanih, že po sebi nehote razodeva tesne novinarske vezi z njo in s tem zaslužen naziv »provladnosti«, ki se lepi na odgovornega urednika Siola.

Razkritje dveh ekskluzivnih fotografij, očitno pridobljenih iz krogov vlade in zato najbrž tudi nepodpisanih, že po sebi nehote razodeva tesne novinarske vezi z njo in s tem zaslužen naziv »provladnosti«, ki se lepi na odgovornega urednika Siola. Če drži, da teh fotografij vlada ni objavila, in že kratek pregled njenih strani in socialnih omrežij to pokaže, jih je pa ponudila svojemu izbranemu mediju, potem Jančičeva objava s prstom kaže predvsem nanj, ne na druge. Hkrati je resnično perverzno drugim očitati, da drugi niso objavili nečesa, do česar imaš sam ekskluzivo!

Norčevanje iz drugih medijev, ker teh fotografij niso pridobili sami, kaže na res slab okus in politično agendo Siola, te se niti ne poskuša več skrivati. Cinični diskurz norčevanja, ki je v temelju sporočila prispevka, lahko razumemo kot značilno propagandistično dejanje, ki se hkrati dobrika oblasti in graja druge medije, skrajno neupravičeno.

Naslednje vprašanje je, kaj se dogaja na teh fotografijah in čemu bi te morale biti pomembne za javnost? Začetna trditev je, da na Janšev rojstni dan njemu v čast nazdravlja izbrana druščina in da so nam mediji to zamolčali. Toda kako naj vemo, da je razlaga pravilna? Jančiču in njegovim informatorjem iz vladnih vrst bi morali kar verjeti na besedo. Za večjo verodostojnost pa bi potrebovali kak podatek več. Toda tudi če zapisano drži, dogodek kot tak ni v kakšnem posebnem javnem interesu, je pa zelo prikladen za potrebe politične propagande in promocije. Zapisa več kot jasno služi le temu namenu.

Če se torej Jančič porogljivo čudi, zakaj so mediji domnevno prikrili velepomemben dogodek slavljenja rojstne dne predsednika vlade, bi pravo vprašanje v javnem interesu moralo biti temu nasprotno, denimo takšno: zakaj nekateri mediji, ki jih obvladuje vladajoča politika, postajajo promocijska trobila, ki odkrito pogrešajo zapise o nazdravljanju v čast Janezu Janši?

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**