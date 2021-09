Janševo vlado podpira manj kot 30 odstotkov vprašanih

Zadnja javnomnenjska anketa je pokazala, da je največji padec doživela Toninova NSi

Delo Janševe vlade podpira zgolj 28,8 odstotka vprašanih, nasprotuje ji 63,1 odstotka, kaže anketa, ki jo je za POP TV opravila agencija Mediana. Med strankami bi največ vprašanih volilo SDS, sledijo SD, Levica in LMŠ, največji padec je doživela NSi.

Vlado tokrat podpira 28,8 odstotka vprašanih, 63,1 odstotka dela vlade ne podpira, 8,1 odstotka vprašanih pa je neopredeljenih.

Med strankami še vedno največjo podporo (15-odstotno) beleži stranka SDS. Kljub temu bi jo volilo 1,1 odstotne točke manj vprašanih kot avgusta, kar je tudi najslabši rezultat SDS v zadnjem letu. Na drugem mestu je tudi tokrat SD, ki je z 9,6-odstotno podporo v primerjavi s prejšnjim mesecem izgubila 1,5 odstotne točke. Sledi Levica z osmimi odstotki. Na četrtem mestu je LMŠ, ki je po nekaj mesecih zaznala dvig podpore. Zanjo bi volilo sedem odstotkov vprašanih, kar je 1,4 odstotne točke več kot prejšnji mesec. Podpora se je zvišala tudi SAB, ki bi prejela 5,2 odstotka glasov.

Največji padec (1,7-odstoten) je doživela NSi, za katero bi volilo 3,9 odstotka vprašanih. Sledijo še SLS (dva odstotka), Piratska stranka (1,7 odstotka), SNS (1,4 odstotka), Zeleni Slovenije (1,1 odstotka), parlamentarna DeSUS (en odstotek), Dobra država (0,8 odstotka) in vladna SMC (0,4 odstotka).

1. SDS - 15 %

2. SD - 9,6 %

3. Levica - 8 %

4. LMŠ - 7 %

5. SAB - 5,2 %

6. NSi - 3,9 %

Za skoraj tri odstotne točke se je v primerjavi z avgustom povečal delež tistih, ki ne vedo, katero stranko bi volili (26,1 odstotka). Nobene od obstoječih strank ne bi izbralo 10,7 odstotka vprašanih, 3,4 odstotka vprašanih na vprašanje ni želelo odgovoriti.

Po podatkih raziskave je na vrhu najbolj priljubljenih politikov ponovno predsednik republike Borut Pahor, ki je prehitel evropsko poslanko iz vrst NSi Ljudmilo Novak. Sledita jima predsednik državnega zbora Igor Zorčič in zdravstveni minister Janez Poklukar. Z devetega na peto mesto je napredoval zunanji minister Anže Logar.

Na sedmem mestu je predsednica SD Tanja Fajon, z devetim mestom pa se je v deseterico vrnil predsednik NSi Matej Tonin. Na 12., 13. in 14. mestu so se znašli predsednik LMŠ Marjan Šarec, koordinator Levice Luka Mesec in predsednica SAB Alenka Bratušek. Predsednik vlade Janez Janša je pristal na 16. mestu. Zadnje mesto je tokrat pripadlo notranjemu ministru Alešu Hojsu.

V septembrski javnomnenjski raziskavi, ki jo je za POP TV opravila Mediana, sta sodelovala 702 anketiranca.